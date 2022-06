Fino all’ultimo traspiro

Siamo in un periodo di fermo biologico. Dall’euforia della sopravvissuta all’euforbia: piantala, velenosa! Dal piedistallo al piè di stallo. Al Salone dell’Immobile c’era ressa a sera. Verso la fine di Fino all’ultimo respiro, l’inquadratura cade su un libro di Maurice Sachs (Abracadabra) la cui copertina reca la citazione di Lenin: “Siamo tutti dei morti in congedo”. Come una surfista scarsa, attendo timorosa la nuova onda: coraggio, non essere Godard! La mattina sembra tutto più difficile. Ma poi t’avvedi che è solo la mattina, la piccola matta. E noi beate pazze abbiamo il lasciapassare universale per il giorno che parte. Invero ‘settimana’ è anagramma di ‘se mattina’. La verità, però, la conosce solo il palindromo: “Al lunedì vide nulla”.