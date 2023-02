Fino all’ultimo indizio stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

John Lee Hancock dirige tre attori premi Oscar in Fino all’ultimo indizio, thriller poliziesco del 2021 in prima visione stasera 5 febbraio alle 21.25 su Canale 5. La trama segue il vicesceriffo di Los Angeles unire le forze con un investigatore privato per risolvere un caso molto intricato. È infatti una corsa contro il tempo per catturare un pericoloso serial killer che sta seminando il panico in città. Nel cast Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Fino all’ultimo indizio, trama e cast del film stasera 5 febbraio 2023 su Canale 5

La narrazione del film in onda stasera ha inizio a Los Angeles nel 1990, dove giunge il vicesceriffo della contea di Kern Joe Deacon (Denzel Washington). Il distretto di polizia infatti gli chiede di raccogliere prove forensi per un caso di omicidio sfruttando le sue note abilità. Insieme a lui c’è il giovane capo detective Jimmy Baxter (Rami Malek). Quando la situazione si complica per via di numerosi assassinii a catena, i due dovranno intensificare sempre più le indagini per iniziare a precedere il serial killer. Ad un certo punto, si imbattono in Albert Sparma (Jared Leto), potenziale sospettato che gestisce un negozio di riparazioni non lontano dagli omicidi. Sebbene cerchino di farlo cadere in trappola, l’uomo riesce sempre a dimostrarsi innocente e privo di qualsiasi coinvolgimento nel caso.

Intanto, trascorrendo sempre più tempo con Joe, Jimmy ne scopre il passato oscuro che per anni ha cercato di nascondere a chiunque. Grazie alla testimonianza del capitano del distretto, Carl Farris (Terry Kinney), il giovane detective scopre che Joe ha posto fine al suo matrimonio a causa della sua ossessione per un lungo caso mai risolto. La sua completa dedizione alle indagini gli ha persino provocato un attacco di cuore, tanto che ogni emozione forte potrebbe nuocere alla sua salute. I due dovranno però cercare il compromesso migliore per poter porre freno alla catena di omicidi nella città prima che altre vittime compaiano per le strade.

Fino all’ultimo indizio, 5 curiosità sul film stasera 5 febbraio 2023 su Canale 5

Fino all’ultimo indizio, la lunga gestazione della sceneggiatura

Nonostante sia uscito al cinema soltanto nel 2021, il film ha una gestazione pluridecennale. John Hancock scrisse la sceneggiatura nel 1993 mentre lavorava a Un mondo perfetto con Clint Eastwood. La stessa star del western fu in lizza per realizzare il progetto, ma si tirò indietro mandando tutto a monte. In quel periodo, l’attore Brandon Lee chiese di poter recitare nella parte del vicesceriffo, oggi con il volto di Denzel Washington.

Fino all’ultimo indizio, nel cast anche la figlia di Washington

Protagonista del film è Joe Deacon, con il volto della star del cinema action Denzel Washington. Nel cast è presente anche la figlia Olivia, che qui ha fatto la sua prima apparizione sul grande schermo al fianco del padre. La coppia ha soltanto un breve scambio di battute all’inizio del film in una scena che si svolge nella stazione di polizia che accoglie il vicesceriffo.

Fino all’ultimo indizio, Jared Leto e le protesi dentarie

Per preparare al meglio la parte e ottimizzare la performance, gli attori protagonisti hanno cambiato il loro fisico. Come ricorda Imdb, Denzel Washington ha messo su più di qualche chilogrammo di peso, mentre Jared Leto è dovuto sottostare a lunghe sessioni di trucco. «Avevo naso e denti finti oltre ad altri trucchi prostetici», ha detto il frontman dei 30 Seconds to Mars al Los Angeles Times. «Abbiamo anche provato 30 parrucche diverse, ma erano tutte ridicole, per questo ho deciso di apparire con la mia capigliatura».

Fino all’ultimo indizio, i registi che hanno rifiutato il film

Quando scrisse la sua sceneggiatura, John Lee Hancock pensò a Steven Spielberg come regista del film, ma quest’ultimo rifiutò poiché ritenne la storia troppo oscura. Si pensò in seguito a Clint Eastwood, con cui lo stesso Hancock aveva lavorato, ma anche qui l’accordo non si concretizzò. La produzione contattò inoltre Warren Beatty e Danny DeVito, prima di consegnare a Hancock le chiavi della regia.

Fino all’ultimo indizio, critica e incassi al botteghino

Il film non ha raccolto il plauso della critica che, come dimostrano i dati su Rotten Tomatoes, è stata molto fredda. Il film ha il 47 per cento di recensioni positive con una media voto di 5.6 su 10. Gli esperti hanno però apprezzato la performance di Jared Leto, che ha ottenuto una nomination come “Miglior attore non protagonista” ai Golden Globes e agli Screen Actor Guild Awards (SAGA). Quanto agli incassi, il film ha totalizzato appena 30.8 milioni di dollari al botteghino internazionale, complice l’uscita contemporanea sulle piattaforme streaming.