Dopo il successo della prima puntata, Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero ritornano stasera, giovedì 30 settembre 2021, alle 21.25 su Rai Uno, con il secondo appuntamento col medical drama Fino all’ultimo battito. Diretta da Cinzia TH Torrini, la fiction racconta la storia del cardiochirurgo Diego Mancini, padre di un bambino a cui viene diagnosticata una grave cardiopatia. L’unica speranza di salvezza è un trapianto ma c’è già una ragazzina in lista. Diviso tra la deontologia professionale e l’amore paterno, sceglie di assecondare il cuore, anche a costo di tradire il giuramento di Ippocrate. Nel momento in cui prende la sua decisione, tuttavia, si trova invischiato in una situazione torbida che, a lungo andare, si rivelerà ben più grande di lui: diventa il dottore di Cosimo Patruno, boss malavitoso al 41 bis, finendo per scivolare in un pericoloso vortice di ricatti e mettendo in serio pericolo tutta la sua famiglia.

Fino all’ultimo battito: Tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera su Rai Uno alle 21.25

Fino all’ultimo battito: Il cast della serie

Accanto a Marco Bocci che interpreta Diego Mancini, il protagonista, troviamo Violante Placido nella parte di Elena Ranieri, compagna di Mancini, Fortunato Cerlino in quella di Cosimo Patruno, Bianca Guaccero in quella di Rosa Lorusso, nuora di Patruno, Loretta Goggi nel ruolo di Margherita Conti, la madre di Elena, Michele Venitucci in quello di Rocco Monaco, ex marito di Elena, Francesco Foti in quello di Nicola Briguglio, legale di Patruno e Francesca Valtorta in quello di Cristina, collega di Mancini. Da non dimenticare anche Giovanni Carone nei panni del piccolo Paolo, Gaja Masciale in quelli di Anna, figlia di Elena e Rocco e Manuela Minno che, invece, presta volto e voce a Vanessa Coppi, la bambina cardiopatica che si contende l’intervento col figlio del medico.

Fino all’ultimo battito: La trama degli episodi di stasera

Negli episodi in onda questa sera, Diego Mancini si trova a fronteggiare Cosimo Patruno, il criminale che lo ricatta e che è riuscito a scappare dall’ospedale dove si trovava per sottoporsi a un’operazione. La PM Pansini è convinta che, alla base dell’evasione, ci sia stato un basista infiltrato nel personale dell’ospedale. L’accaduto turba profondamente anche Rosa Lorusso, preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, vanificando tutti gli sforzi di tenerlo il più lontano possibile lontano dal mondo corrotto del nonno. Costretto a curare uno dei mafiosi feritosi nella fuga, Mancini rischia di essere scoperto dalla moglie e, consapevole di non poter più reggere il peso delle menzogne, decide di confessare tutta la verità alla polizia. Prima di consegnarsi alle autorità, però, sente il dovere di salvare la vita alla piccola Vanessa, inaspettatamente ritornata in ospedale. Il padre della ragazzina, tuttavia, venuto a sapere del trapianto di Paolo, inizia a nutrire dei sospetti sull’integrità del chirurgo e ne parla con l’ispettore Santoro.

Fino all’ultimo battito: Carriera e vita privata di Violante Placido

Fino all’ultimo battito: Tra cinema, tivù e musica

Nata a Roma nel 1976, Violante Placido si è sempre divisa, sin dagli inizi della sua carriera, tra la recitazione e la musica. Figlia dell’attore e regista Michele Placido e dell’attrice Simonetta Stefanelli, ha esordito nel mondo del cinema nel 1993 con il padre nel film drammatico Quattro bravi ragazzi di Claudio Camarca. Dopo circa tre anni, è entrata nel cast di Vite Strozzate e si è fatta notare dalla critica per la sua performance in Jack Frusciante è uscito dal gruppo, pellicola del 1996 ispirata all’omonimo romanzo di Enrico Brizzi, nella quale ha recitato accanto al collega Stefano Accorsi. Dopo aver lavorato a una serie di progetti passati un po’ sotto traccia, nel 2002 ha conquistato il suo primo, vero ruolo da protagonista ne L’anima gemella di Sergio Rubini, parte che le è valsa la candidatura come ‘miglior attrice’ ai Nastri d’Argento, e ha diviso il set con star internazionali del calibro di Harvey Keitel e Andie MacDowell nel film Ginostra. Tra 2003 e 2007 è stata scritturata nel cast di Ora o mai più di Lucio Pellegrini, Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi, Gli indesiderabili di Pasquale Scimeca e Ovunque sei, diretta dal padre. Negli stessi anni, ha iniziato ad aprirsi anche al mondo della commedia con Il giorno + bello, La cena per farli conoscere e Lezioni di cioccolato. Pur dedicandosi maggiormente al cinema, nel suo curriculum fanno la loro comparsa anche diversi ruoli di spicco in una serie di produzioni televisive di successo. Da Guerra e pace a Moana (miniserie di Sky Cinema nella quale interpreta il ruolo di Moana Pozzi), da Questo è il mio paese a Enrico Piaggio – Il sogno italiano, fino a Pinocchio, adattamento televisivo dell’omonima favola di Carlo Collodi, e Transporter: The Series. Nel 2010, ha recitato con George Clooney nella produzione a stelle e strisce The American e, due anni dopo, ha indossato i panni di Nadya in Ghost rider – Spirito di vendetta, secondo capitolo della saga Marvel con protagonista Johnny Blaze. I suoi ultimi due lavori per il grande schermo risalgono al 2019: Modalità aereo di Fausto Brizzi e Restiamo amici di Antonello Grimaldi. Per quanto riguarda, invece, la musica, dopo una serie di camei nei videoclip di diversi cantautori, nel 2006 ha debuttato con lo pseudonimo di Viola e un album tutto suo, Don’t be Shy, 10 tracce prevalentemente in inglese, scritte e cantate da lei. Dopo una lunga pausa dalla scena musicale, nel 2012 ha pubblicato il singolo We will save the show e, nel 2013, il suo secondo disco, Sheepwolf.

Fino all’ultimo battito: Vita privata di Violante Placido

Dopo la fine della relazione con l’attore Fabio Troiano, nel 2011 si è fidanzata con il regista Massimiliano D’Epiro, suo attuale compagno. Dalla loro unione è nato Vasco, primogenito della coppia.