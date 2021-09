Questa sera, 23 settembre 2021, in priva visione su Rai1 alle 21.25, debutterà il medical drama Fino all’ultimo battito. Dodici episodi appassionanti, che raccontano la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia e la donna che ama. Quello diretto da Cinzia TH Torrini, e prodotto da Eliseo Cinema insieme a Rai Fiction, si tratta di un drama che vuol far riflettere su quanto sia sottile la linea tra bene e male.

Fino all’ultimo battito stasera su Rai1: la trama

Il chirurgo Diego Mancini si trasferisce in Puglia dove si innamora di Elena, una donna che sta divorziando e che ha una figlia, Anna. Insieme hanno un bambino, Paolo, e quando il divorzio è completo e stanno per sposarsi, al bambino viene diagnosticata una cardiopatia. L’unica speranza di salvezza è un trapianto, ma il ragazzo rimane in lista per mesi senza essere mai chiamato. La priorità di Diego è quella di salvare il figlio a tutti i costi, anche a costo di tradire il giuramento legato alla sua professione. Diventa così il medico di un boss latitante, mettendo in pericolo la famiglia e scivolando in un vortice di ricatti.

Fino all’ultimo battito: nel cast anche Violante Placido, Bianca Guaccero

Il cast è capitanato da Marco Bocci e accanto a lui: Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Fortunato Cellino e Loretta Goggi.

Fino all’ultimo battito: bio e vita privata di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero nasce a Bitonto, in provincia di Bari, il 15 gennaio 1981. È molto legata alle sue origini pugliesi e alla sua famiglia. Si descrive come una persona dal carattere forte e determinato.

Carriera di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero debutta al cinema a soli 18 anni nel film Terra Bruciata nel 1999, al fianco di Raoul Bova e Giancarlo Giannini. Successivamente partecipa a Faccia a faccia di Massimo Ceccherini. Il punto di svolta per la sua carriera arriva con il ruolo di Carolina nella fiction Rai Capri. Nel 2008 viene consacrata nel palco dell’Ariston come valletta, accanto a personaggi come Pippo Baudo, insieme ad Andrea Osvart e Piero Chiambretti. Bianca Guaccero è un’attrice apprezzata anche a teatro, nel 2014 è protagonista dell’opera L’uomo volante di Adelmo Togliani. Ha inoltre un’ottima voce, che le vale la partecipazione, nel 2015, al programma di Rai Uno Tale e Quale Show. L’estate successiva è al timone del programma musicale itinerante Battiti Live insieme ad Alan Palmieri e nello stesso anno recita nella pellicola film Sotto copertura con Alessandro Preziosi. Dal 2018 conduce il programma Detto Fatto affiancata dall’esperto di tendenze e costumista Giovanni Ciacci e dall’attore Gianpaolo Gambi.

Vita privata di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero attualmente non sembra essere fidanzata con nessuno, anche se spesso le attribuiscono flirt che lei prontamente smentisce. Ha avuto un’importante relazione con il regista Dario Acocella con il quale è stata sposata dal 2013 fino al 2017. A novembre 2014 ha avuto la figlia Alice. Bianca ha dichiarato che attualmente sogna di trovare l’amore della sua vita, e che essere una mamma single non le pesa affatto. È stata corteggiata da Adil Rami, ex difensore franco marocchino del Milan.