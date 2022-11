Finlandia, scoperta la tomba di un bambino di 8 mila anni fa

Una recente scoperta in Finlandia potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere i rituali funebri dell’età della pietra. Gli archeologi hanno rinvenuto a Outokumpu, nel sudest del Paese, quella che sembrerebbe a tutti gli effetti la tomba di un bambino di 8 mila anni fa, all’interno della quale sono stati rinvenuti frammenti di alcuni denti, residui di piume di uccelli acquatici e peli di cane o lupo. «Si tratta di una scoperta sensazionale», hanno detto i ricercatori in una nota ufficiale. «Offre una visione preziosa sulle abitudini di sepoltura in quell’epoca». La tomba in questione ha infatti diversi tratti in comune con altre inumazioni dello stesso periodo nella Svezia meridionale. La ricerca, disponibile sulla rivista scientifica Plos One, è opera del Dipartimento della Cultura dell’Università di Helsinki.

Cosa hanno scoperto gli archeologi nella tomba del bambino in Finlandia

Le antiche comunità finlandesi seppellivano nel terreno i propri defunti. A causa però dell’alta dalla acidità del suolo, finora sono stati rinvenuti pochissimi resti. Il team guidato della dottoressa Kristiina Mannermaa ora ha però trovato frammenti di denti appartenenti a un bambino di età compresa fra tre e 10 anni. Nella tomba si sono trovati anche due oggetti, probabilmente parte del corredo funebre e due punte di freccia in quarzo.

Ancor più sorprendenti sono i 24 frammenti di piume, sette dei quali associabili a uccelli acquatici. Si tratta dei più antichi mai rinvenuti in Finlandia. Gli archeologi ritengono plausibile che il bambino sia stato adagiato su un letto di piume oppure che fosse avvolto in abiti tradizionali, come una specie di parka. Vicino al corpo è stata trovata anche la penna di un falco, probabilmente parte di una freccia o di una decorazione. Nel corredo funebre del bambino sono stati trovati anche peli di un cane o un lupo il che potrebbe indicare la presenza di un animale con il defunto. «A Skateholm, nella Svezia meridionale, ci sono casi simili risalenti a 7 mila anni fa», ha ricordato Mannermaa.

L’analisi delle fibre vegetali e il progetto Animals Make Identities

La nuova scoperta in Finlandia arricchisce così Animals Make Identities, progetto già sotto la guida della dottoressa Mannermaa. Si tratta di una ricerca che, come si legge sul sito ufficiale, «studia i legami fra uomo e animali nei luoghi di sepoltura dei cacciatori-raccoglitori». Negli anni, gli archeologi hanno potuto analizzare i corredi di circa 300 tombe dell’età della pietra, databili fra 9 mila e 7500 anni fa, in Russia e in Scandinavia. Mannermaa ha collaborato anche con Tuija Kirkinen, ricercatrice post-dottorato nello stesso dipartimento universitario, che si occupa dell’analisi dei materiali di origine vegetale.

Assieme al suo team, l’esperta ha raccolto circa 60 sacchi di campioni di suolo, separando in laboratorio le microparticelle di acidi grassi e l’ocra rossa del terreno. Ha scoperto la presenza di salici e ortiche, forse utilizzate per realizzare reti da pesca o corde per l’abbigliamento. «Il lavoro è lento, ma pieno di soddisfazioni», ha detto alla Cnn. «Tutto ciò ci indicherà la via per comprendere come le persone preparassero i loro cari al viaggio dopo la morte».