Finlandia, Sanna Marin lascia la presidenza dei socialdemocratici

Dopo la sconfitta di domenica scorsa, con il suo partito terzo alle elezioni dietro al centrodestra e all’estrema destra, Sanna Marin ha deciso: si dimetterà. La premier, che si prepara a lasciare il posto al nuovo esecutivo, lascerà anche l’incarico di presidente del partito socialdemocratico finlandese e ora intorno al suo futuro si registrano più nubi e incertezze che mai. L’ascesa della 34enne sembra essere culminata con un tonfo. Nel dicembre 2019 è diventata primo ministro a sorpresa. Poi anni difficili, con il Covid, la guerra in Ucraina e infine l’ingresso nella Nato, ufficializzato proprio ieri.

Sanna Marin: «Vivrò una vita più tranquilla»

La premier uscente ha dichiarato che continuerà il proprio lavoro da deputata, sebbene in tanti si chiedano se resterà tra i socialdemocratici. Lei ha annunciato, intanto, le dimissioni da leader: «Ora è il momento di unirsi di nuovo ai ranghi e di dimettersi dalla posizione di presidente del partito. Questi sono stati anni eccezionalmente difficili e tempi difficili, e ora, visto il risultato elettorale, penso di avere l’opportunità di voltare pagina nella mia vita. La mia resistenza è stata messa alla prova in questi anni e se tutto va bene potrò anche vivere una vita un po’ più tranquilla, adesso che le responsabilità si stanno allontanando». Sanna Marin saluta, quindi, rievocando un senso di stanchezza che anche altre leader nel mondo nelle ultime settimane hanno evocato, come nei casi della neozelandese Jacinda Ardern e della scozzese Nicola Sturgeon.

LEGGI ANCHE: Ardern, Sturgeon e la truffa del ritorno al focolare domestico

Marin resterà in carica fino a settembre

Al di là della stanchezza, Sanna Marin dovrà restare in sella fino a settembre, almeno per quanto riguarda l’esecutivo. Soltanto tra 5 mesi, infatti, si insedierà il nuovo governo. Sarà lei a guidare le consultazioni con il centrodestra che ha vinto le elezioni. Si partirà già venerdì prossimo e non sarà semplice, perché tra il partito vincente di Petteri Orpo e il Partito dei Finlandesi di Riikka Purra, che rappresenta l’estrema destra, sono molte le divergenze da appianare.

Gossip su Marin e il marito: spunta l’ipotesi divorzio

Ma non è finita. Alla base della scelta di Sanna Marin, secondo alcuni giornali di gossip finlandesi, ci sarebbero problemi familiari. Il marito Markus Räikkönen avrebbe scritto su LinkedIn che lascerà il posto nella società di investimenti per cui lavora. C’è chi ipotizza che tra i due ci siano molti problemi e da tempo si parla anche di un possibile divorzio.