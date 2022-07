Finlandia, installata la prima batteria che sfrutta il calore nella sabbia

L’energia green ha un nuovo alleato: la sabbia. In Finlandia, un team di scienziati ha infatti installato la prima “batteria a sabbia” perfettamente funzionante. Sfruttando i raggi del sole e la forza del vento, questo sistema immagazzina il calore all’interno di grandi silos, in grado di conservarlo per diversi mesi anche a temperature di 500 gradi. Dopo averlo trasformato in elettricità, consente di alimentare le case dei privati nei periodi più freddi dell’inverno. Un’alternativa economica al gas, sempre più costoso in Finlandia dopo la i tagli da parte della Russia a seguito della richiesta di ingresso nella Nato. Proprio oggi infatti l’Alleanza atlantica ha firmato i protocolli per l’adesione del Paese e della Svezia.

LEGGI ANCHE: Il quartiere in Scozia che si alimenta con idrogeno ricavato da una turbina

Come funziona la prima batteria a sabbia creata in Finlandia

La nuova frontiera green viene da Kankaanpää, una cittadina della Finlandia occidentale. Qui si trova Polar Night Energy, azienda locale che si occupa di trovare fonti sostenibili per la nazione. Il fondatore Markku Ylönen con l’aiuto di una squadra di scienziati locali ha installato nella centrale di Vatajankoski, responsabile del riscaldamento nella città, la prima batteria a sabbia. Si tratta di un sistema che, sfruttando vento e sole, ne immagazzina l’energia in grandi silos ripieni con 100 tonnellate di sabbia. Gli scienziati hanno scoperto che il materiale è in grado di conservare il calore fino a temperature di circa 500 gradi centigradi per mesi. È possibile così ovviare all’assenza di vento e luce solare durante il freddo inverno finlandese senza trovarsi in difficoltà. «Siamo di fronte a una forte ondata di energia green», ha detto alla Bbc Ylönen. «Per questo vogliamo essere in grado di inserirla presto nei magazzini».

«Questa soluzione fornisce flessibilità di stoccaggio e utilizzo del calore», ha detto alla Bbc Elina Seppänen, specialista del clima per la città. «Credo che aiuterà molto in termini di costi». La prossima sfida sarà ora quella di ampliare la tecnologia anche al resto del Paese. Immagazzinare energia green tramite la batteria a sabbia potrebbe portare enormi vantaggi all’industria. Gran parte del calore per realizzare tessuti, prodotti farmaceutici e cibo proviene dai combustibili fossili, dannosi per la salute del pianeta. La Finlandia ha così battuto la concorrenza degli Stati Uniti, dove National Renewable Energy Laboratory è al lavoro sulla medesima tecnologia. «Volevamo essere i primi al mondo e ci siamo riusciti», ha detto Pekka Passi, amministratore delegato di Vatajankoski. «È un’idea un po’ folle ma potrebbe rivelarsi un successo».

Il progetto pilota nella città di Tampere

Con una potenza di riscaldamento di 100 kW e una capacità di 8 MWh, il sistema dovrebbe essere in grado di fornire elettricità all’intera cittadina. Intanto a Tampere, una delle città più popolose della Finlandia, è già attivo un progetto pilota con potenza più ridotta, limitata a 3 MWh. Come spiegato sul sito ufficiale di Polar Night Energy, il sistema prevede un accumulatore di calore collegato con una rete di teleriscaldamento locale e fornisce calore a un paio di edifici. L’energia infatti proviene in parte da un pannello solare di 100 metri quadri e in parte dalla rete elettrica. Sempre sul sito internet, è possibile prenotare una personale batteria a sabbia richiedendo un preventivo.