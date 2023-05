Finlandia, ponte pedonale crollato: 27 feriti tra cui molti bambini

Sono per la maggior parte studenti della scuola elementare di Kalasatama, i feriti coinvolti nel crollo di un ponte pedonale a Tapiola, avvenuto questa mattina. Nell’incidente sono rimaste ferite 27 persone. La passerella è crollata improvvisamente, proprio mentre gli studenti si stavano recando al museo d’arte Emma a Tapiola. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite mortali nell’incidente.

Le prime dichiarazioni sul ponte crollato in Finlandia

Come riportato dal quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, è stata organizzata una conferenza stampa sull’argomento a Meilahti Siltasairaala, dove il direttore medico Eero Hirvensalo ha fornito ulteriori dettagli: «Al momento dell’incidente c’erano 45 persone sul ponte e non tutte sono cadute. La caduta è stata di circa cinque metri. Secondo Hirvensalo, la maggior parte dei pazienti sono studenti nati nel 2008. Una persona ferita è un adulto che, secondo le informazioni, era un membro del personale della scuola». Per quanto riguarda le condizioni dei feriti, si tratta principalmente di «lesioni agli arti, come fratture del polso, della coscia e della caviglia. Alcuni pazienti sono già sottoposti a intervento chirurgico». I feriti sono stati trasportati in quattro diversi ospedali.

Aperta un’indagine tecnica nell’area dell’incidente

Il luogo in cui è avvenuto il crollo del ponte si trova a Itätuulenkuja vicino al centro commerciale Ainoa, dove è presente un cantiere, per il quale era stata eretta una passerella temporanea. La polizia di West Uusimaa sta conducendo un’indagine tecnica nell’area. Il ponte infatti pare fosse già stato a lungo descritto come «pericoloso e fragile». Secondo quanto riportato dal quotidiano finlandese, il costruttore del ponte ha parlato del crollo di un ponte di quella tipologia come un evento molto raro e non esclude delle concause, come da lui stesso dichiarato: «Occorre ricordare che vicino al cantiere si stanno facendo grandi lavori di sterro e demolizioni di case. Tutto ciò può causare un certo tipo di affaticamento strutturale».