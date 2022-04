Finlandia, il Parlamento vota a favore dell’adesione alla Nato

Il Parlamento finlandese ha votato a favore dell’adesione del Paese alla Nato. Lo riportano diversi media. Il ministro degli Esteri Pekka Haavisto aveva ribadito nei giorni scorsi quanto fosse importante che la Finlandia e la Svezia decidessero sull’adesione alla Nato più o meno in contemporanea, in riferimento a possibili reazioni della Russia.

Finlandia nella Nato, due terzi dei cittadini sono favorevoli

Da tempo si parlava del possibile ingresso nell’Alleanza Atlantica della Finlandia, che condivide 1.300 chilmetri di confine con la Federazione Russa. L’intenzione era stata poi confermata dalla premier Sanna Marin, sull’onda della preoccupazione che la Russia possa ripetere con altri Paesi quanto fatto con l’Ucraina: «Penso che una decisione arriverà abbastanza rapidamente. Tra settimane, non mesi», aveva detto. Quasi due terzi dei 5,5 milioni di finlandesi secondo i sondaggi sono favorevoli all’adesione, quasi il triplo di prima della guerra in Ucraina. Alle parole della premier Marin aveva fatto seguito la pubblicazione del rapporto con i pro e i contro di questo importante passo. Questo mentre Mosca, con l’adesione sempre più probabile, paventava conseguenze per Finlandia e Svezia in caso di ingresso nella Nato.

Finlandia, sì alla Nato: ora tocca alla Svezia

Dopo il sì da parte della maggioranza dei 200 membri dell’Eduskunta, adesso la palla passa alla Svezia, l’altro Paese in procinto di chiedere l’adesione all’Alleanza Atlantica. Nelle prossime settimane dovrebbe toccare al parlamento di Stoccolma pronunciarsi in merito: la Svezia anticiperà la pubblicazione del rapporto di analisi delle conseguenze sull’eventuale adesione alla Nato, alla quale secondo gli ultimi sondaggi è favorevole il 51 per cento dei cittadini (24 per cento i contrari). Un netto cambiamento rispetto al passato, dovuto all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Secondo la stampa svedese, Stoccolma dovrebbe presentare la richiesta al vertice della Nato in programma per il 29 e 30 giugno a Madrid, mentre a questo punto la Finlandia potrebbe farlo anche prima.