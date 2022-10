La Finlandia vuole costruire un muro al confine con la Russia

La Finlandia ha intenzione di costruire un muro lungo una parte del suo lunghissimo confine da 1.340 chilometri con la Russia. Un’iniziativa che, secondo la premier, avrà un ampio supporto in Parlamento e servirà a « proteggere adeguatamente i confini orientali in futuro».

Finlandia costruisce un muro al confine con la Russia

Il muro dovrebbe coprire quasi un quinto della frontiera ed essere lungo tra i 130 e i 260 chilometri e dovrebbe essere sormontato da filo spinato e dotato di telecamere di sorveglianza e sensori di movimento. Le parti più sostanziose verrebbero costruite nelle aree a maggior rischio di migrazione su larga scala dalla Russia, ovvero nel sud-est dello Stato dove già si concentra gran parte dei movimenti terrestri tra i due paesi. I lavori dovrebbero durare quattro anni e potrebbero costare diverse centinaia di milioni di euro secondo quanto riportato dall’agenzia stampa Stt.

«Vogliamo assicurarci di avere un supporto sufficiente affinché la nostra Guardia di frontiera esegua un controllo efficace e appropriato ai confini. Inoltre, dobbiamo essere preparati a qualsiasi situazione di disturbo», ha spiegato la premier. La cui iniziativa, stando ai media finlandesi, potrebbe contare sul sostegno della maggioranza di centro-sinistra ma anche di una parte dell’opposizione. Una volta che il Parlamento l’avrà approvata si comincerebbe subito a costruire una piccola sezione da circa 3 chilometri, ma l’intenzione è quella di aspettare aprile 2023 quando si terranno le elezioni generali, per permettere al governo di prendere una decisione sulla continuazione del progetto.

I motivi della costruzione

A proporre la costruzione di un muro per contenere un’eventuale ondata migratoria dalla Russia era stata la Guardia di Frontiera dopo i picchi di ingressi registrati a seguito dell’annuncio della mobilitazione parziale da parte di Vladimir Putin. Si tratterebbe anche di una risposta alla minaccia di una guerra ibrida da parte del presidente russo che, secondo alcuni politici finlandesi, potrebbe usare i migranti come “arma” spingendoli nel paese al solo scopo di metterlo in difficoltà, sulla falsariga di quanto accaduto già in Bielroussia. Da oltre un anno, Aleksandr Lukashenko spinge infatti migranti e profughi provenienti dal Medio Oriente verso la Polonia e la Lituania.