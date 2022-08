Finlandia, la premier Sanna Marin è risultata negativa al test anti-droga

La premier finlandese Sanna Marin ha annunciato di essere risultata negativa a un test anti-droga. In questo modo, ha voluto spegnere le voci e le indiscrezioni che si sono scatenate sul suo conto dopo la diffusione del video dove la si vede ballare con i suoi amici. Ecco qual è stata la sua comunicazione.

Il comunicato del governo finlanede sulle condizioni di Sanna Marin

Il governo finlandese, in un comunicato ufficiale, ha annunciato l’esito del test anti-droga fatto a Sanna Marin. La premier si era sottoposta al test di sua spontanea volontà, anzi addirittura pagando per esso, per dimostrare le sue condizioni di lucidità durante il party incriminato. Il test, che il governo ha definito «completo», ha dato esito negativo ed è stato comunicato alla nazione. Non pochi infatti, avevano espresso dubbi sulla guida della premier finlandese dopo aver visto le immagini dove balla online. Tuttavia, la Marin ha affermato che durante la festa ha solo bevuto un po’ e fatto festa con i suoi amici di sempre, ballando, ma non facendo nulla di nocivo o che potesse superare i limiti della legalità.

Il nuovo video che circola su di lei e la solidarietà delle donne finlandesi

Nelle ultime ore sui social sta circolando un altro video di Sanna Marin che sembra ballare con diversi uomini e scambiarsi effusioni nel privè del cantante finlandese Olavi Uusivirta. Tuttavia, anche in questi video non sembra esserci nulla di illegale, la premier sembra soltanto divertirsi nel suo tempo libero.

D’altra parte, le donne finlandesi stanno esprimendo la loro solidarietà al loro leader. Infatti, sui social, in particolare su Twitter, hanno lanciato l’iniziativa chiamata “Solidarity with Sanna“. Usando questo hashtag, le donne finlandesi ballano e si scatenano imitando la loro premier e mostrando come non ci sia nulla di male nel divertirsi un po’.