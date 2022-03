La classifica dei Paesi più felici: Italia solo 31esima

Incertezza e instabilità stanno mettendo il mondo in ginocchio, complici soprattutto la pandemia e la guerra in Ucraina. Tuttavia, c’è un dato che lascia uno spiraglio di speranza: la solidarietà in netto aumento. È quanto risulta dal nuovo World Happiness Report 2022, pubblicazione del Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite che mira a indicare il Paese più felice del mondo. Quest’anno domina la Finlandia, confermando la tendenza dei luoghi nordici ad occupare le prime posizioni. Alle sue spalle infatti Danimarca e Islanda, con la Svizzera ai piedi del podio. Male l’Italia, che con il suo 31esimo posto perde sei posizioni rispetto allo scorso anno.

Quali parametri definiscono il Paese più felice del mondo

Il rapporto annuale sulla felicità si basa su sondaggi internazionali che partono da una serie di parametri ben definiti. Fondamentali per stilare la classifica sono le aspettative di vita, il Pil pro capite, i livelli di corruzione, la libertà decisionale e il sostegno sociale in tempi di crisi. Spazio anche a tre forme di carità, ossia la beneficenza verso il prossimo, gli aiuti agli sconosciuti e le azioni di volontariato. «Con grande sorpresa, a livello globale tutte e tre le forme di benevolenza hanno registrato un aumento sensibile», ha detto alla Cnn John Helliwell professore della Vancouver School of Economics e cofondatore del rapporto. «Complice la pandemia, l’aiuto agli estranei nel 2021 è cresciuto esponenzialmente rispetto agli anni precedenti in ogni area del mondo».

In base a tali parametri, i dati hanno premiato la Finlandia come Paese più felice al mondo nel 2022. Una conferma del fenomeno ormai ben radicato che tende ad elevare le nazioni del Nord Europa sempre ai primi posti. Subito dietro infatti si trovano Danimarca e Islanda, mentre la Svizzera si ferma ai piedi del podio seguita da Lussemburgo e Olanda. Nella top 10 anche Svezia, Norvegia, Israele e Nuova Zelanda. Male Stati Uniti e Regno Unito, rispettivamente al 16esimo e 17esimo posto, ma va ancora peggio all’Italia, solo 31esima, sei posizioni indietro rispetto al 2021.

Come influirà la guerra in Ucraina nel prossimo rapporto?

Gli analisti delle Nazioni Unite hanno poi speso alcune parole sul conflitto in Ucraina, che quasi certamente avrà effetto sul prossimo report. Già ora le due nazioni non occupano posizioni di rilievo: la Russia è all’80esimo posto e l’Ucraina è solo al 98esimo. «La collaborazione e lo spirito di fratellanza contribuiranno a compattare la popolazione ucraina», ha proseguito Helliwell alla Cnn. «Anche se ovviamente i danni saranno terribili». Impossibile invece dire quali conseguenze si verificheranno in Russia. La continua censura dell’informazione da parte di Vladimir Putin non aiuterà certamente la nazione a risollevarsi in classifica, facendola forse sprofondare ancor di più.

Il peso della guerra e dell’instabilità sui risultati trovano conferma nell’Afghanistan che occupa il 146esimo posto, l’ultimo della classifica. «Il conflitto non causa solo danni materiali, ma ha effetti disastrosi anche a livello psicologico», ha dichiarato Jan-Emmanuel De Neve, altro curatore del rapporto. «Ciò ha anche conseguenze nel resto del mondo. Alcuni potrebbero sentirsi fortunati a trovarsi al sicuro, mentre altri potrebbero provare empatia verso le vittime». Ecco perché il rapporto 2023 potrebbe capovolgere tutto.