L’annuncio della Finlandia: «Chiederemo di entrare nella Nato»

Finlandia nella Nato, adesso ci siamo. Il Paese chiederà di entrare nell’Alleanza Atlantica, è ufficiale. Lo hanno annunciato il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin in conferenza stampa. «Abbiamo raggiunto oggi un’importante decisione, speriamo che il Parlamento confermi la decisione di fare domanda nei prossimi giorni», ha dichiarato Marin. «È nel nostro interesse che il processo di adesione alla Nato sia il più breve possibile e senza intoppi».

Finlandia nella Nato, la Russia fa paura

«Non avremmo fatto questa scelta se non avessimo pensato che avrebbe rafforzato la nostra sicurezza nazionale: la minaccia nucleare è molto seria, ma non si può isolare a una sola regione», ha aggiunto Sanna Marin, aggiungendo che la Finlandia è preparata a diversi tipo di azioni da parte della Federazione Russa: Mosca ha infatti più volte tentato di far desistere Helsinki. «Quando guardiamo alla Russia, la vediamo molto diversa da come la vedevamo solo pochi mesi fa. Tutto è cambiato quando ha attaccato l’Ucraina e personalmente penso che non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un futuro pacifico vicino alla Russia da soli». La Finlandia e la Federazione Russa condividono più di 1.300 chilometri di frontiera.

Finlandia nella Nato, la telefonata di Niinisto a Putin

Il presidente Niinisto, nella giornata di ieri, ha detto di aver chiamato direttamente Vladimir Putin, per comunicargli il suo Paese ha avanzato una richiesta formale di adesione alla Nato, cosa che il presidente della Russia ha definito, durante la telefonata, «un grave errore». Come riporta il quotidiano svedese Svenska Dagbladet, il piano di Stoccolma è di presentare la domanda di adesione alla Nato martedì, presso la sede dell’Alleanza Atlantica a Bruxelles, dopo che il governo della Svezia avrà preso la decisione storica di candidarsi all’alleanza lunedì pomeriggio.

