Fineco non funziona, problemi per accedere al conto corrente: cosa succede

Gli utenti Fineco nelle ultime ore stanno avendo problemi con l’accesso al proprio conto corrente. Sono davvero tante le segnalazioni rilevate da DownDetector, sito che si occupa di riportare malfunzionamenti dei servizi online. Il picco sembra che ci sia stato intorno alle ore 10:30 di questa mattina ma il problema sembra essere in fase di risoluzione.

Il problema riscontrato dagli utenti Fineco e le lamentele

Da stamattina, centinaia di utenti Fineco hanno segnalato problemi ad accedere al conto corrente. Il sito DownDetector ha riportato segnalazioni e malfunzionamenti da parte degli utenti che non riuscivano ad andare oltre la semplice pagina del login. Una complicazione che ha spaventato molti. Non a caso, anche su Twitter l’hashtag #Fineco è stato preso d’assalto da molti clienti che volevano una spiegazione da parte della banca.

Un utente arrabbiato ha scritto su Twitter: «Dopo #libero oggi anche #fineco non funziona. Non c’è che dire, mi sono appoggiato a due “colossi” informatici. Complimenti a me». Un altro ha scritto: «#Fineco down via app, web e pure customer care» e un utente ha poi confermato: «Non si accede né da app né da sito né da telefono. Da app dice che non riesce ad autenticare. Da sito, provando con 2 browser diversi, fa semplicemente il refresh della pagina di login. Il collegamento telefonico non è nemmeno possibile».

Cosa fare ora

Al momento, dalle segnalazioni DownDetector sembra che il problema sia in fase di risoluzione. Tutti gli utenti del conto non devono fare altro che aspettare e sperare che la cosa venga risolta nel minor tempo possibile e non segua la scia del down di Libero e Virgilio Mail.

Ad ogni modo, per capire se la situazione è cambiata, di tanto in tanto si può provare a fare login sul sito ufficiale della banca. In alternativa, si può chiamare al numero verde 800.92.92.92 e chiedere informazioni in merito.