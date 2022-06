Fine scuola 2022: le date dell’ultimo giorno regione per regione

La dolce vita di Fedez-Tananai-Sattei, I love you baby di Jovanotti, uno-due-tre-alza di Elodie. Canzoni che farebbero passare la voglia di vivere al più entusiasta degli ottimisti. E che ci dovremo sorbire per i prossimi mesi. Per fortuna che, come cantava Bruno Martino, «tornerà un altro inverno».