Recensione di Fine dei Giochi, la verità di Allegra Gucci

È il 30 gennaio del 1997. È ancora buio quando gli uomini della polizia suonano al campanello di un lussuoso appartamento nel centro di Milano. Corso Venezia, civico 38. Al citofono non risponde nessuno. Gli uomini della Criminalpol insistono. Due, tre volte, poi decidono di telefonare. «È la polizia, dovete aprire». Casa Gucci si rianima alle 4 e 30 quando il domestico filippino si alza per aprire la porta con dietro, ancora addormentata, la padrona di casa, in vestaglia. «Signora, c’è un mandato di cattura», dicono quelli della polizia, e poi proseguono, «lei è accusata di omicidio». Lei è Patrizia Reggiani, la vedova di Maurizio Gucci, freddato da un killer una mattina di marzo di due anni prima, nell’androne di un altro palazzo patrizio del centro, in Via Palestro, affacciato sui giardini di Porta Venezia. La facciata settecentesca, di colpo, diventa trasparente e in un attimo si ripiomba nell’incubo. Un incubo fatto di immense eredità, di balordi, di maghe, sicari e colpi di pistola. Due ore più tardi Patrizia Reggiani entra nel commissariato di Piazza San Sepolcro che, per una beffarda coincidenza, è proprio di fronte alla chiesa dove 25 anni prima l’auto nuziale attendeva lei e suo marito Maurizio, sposi novelli, per portarli verso il viaggio di nozze.

Reggiani entra nella sede della Criminalpol con indosso una vistosa pelliccia di visone, massicci orecchini d’oro, un bracciale tempestato di pietre. Anni dopo Daria Bignardi commenterà così il suo look intervistata per Donna tra le mura di San Vittore: «La signora ha i capelli molto acconciati e truccatissimi occhi verdi. Incede su tacchi a spillo di Sergio Rossi stringendo un furetto candido che scappa subito dalle sue braccia e sparisce in girando trascinandosi dietro il guinzaglio di coccodrillo. Indossa jeans di Roberto Cavalli, un giubbotto di seta leopardato di Yves Saint-Laurent. Al dito un diamante accecante di 15 carati», testimoniando, così, che lo stile della Gucci non era stato minimamente scalfito nonostante gli anni di carcere.

Fine dei Giochi, la risposta a House of Gucci

Negli ultimi mesi il cosiddetto “Caso Gucci” è tornato alla ribalta delle cronache grazie al film House of Gucci di Ridley Scott, all’interno del quale viene ricostruita con un cast stellare, (è Lady Gaga per esempio a interpretare Patrizia Reggiani), l’intera storia della famiglia, nella quale grandi successi imprenditoriali si mischiano a dolorose tragedie, arresti e clamorose battaglie legali. Pare sia stata proprio la visione della pellicola, definita da buona parte della critica «un’occasione sprecata», la molla che ha convinto Allegra Gucci, una delle due figlie di Maurizio e Patrizia, a rompere un silenzio durato una vita, per dire finalmente la sua e mettere un punto su questa storia, attraverso il libro Fine dei giochi edito da Piemme. Nella sua risposta a House of Gucci, Allegra, tramite un dialogo immaginario con il padre, racconta finalmente la sua verità. Un libro intimo e struggente scritto da una bambina, ormai donna e madre, «figlia di un padre assassinato, una madre incarcerata e nipote di una stronza».

Una immersione nella dinastia Gucci, tra dolore e tenerezza

Si entra così nella dinasty dei Gucci con gli occhi di una delle protagoniste, immergendosi in una storia piena zeppa di dolore e incredulità, tra approfittatori, avvoltoi, pettegolezzi, calunnie, persecuzioni giudiziarie e mediatiche che si inseguiranno tra loro fino all’ultima pagina. Ci si commuove leggendo il capitolo dedicato al resoconto di un week-end a Parigi, dove Allegra confesserà di aver visto per la prima volta, nella suite di un hotel di Place de la Concorde, i piedi nudi di suo padre. Si ride delle bizzarrie di Patrizia Reggiani a San Vittore, dei pacchi di cibo che si faceva recapitare da Peck e si leggono le strampalate lettere che inviava alle figlie, durante il periodo di detenzione, facendo le richieste più assurde. Si assiste infine, anche a qualche resa dei conti, attraverso i fendenti che Allegra Gucci stiletta senza ritegno sia nei confronti di sua nonna, tutrice dipinta come un’avida megera, sia soprattutto verso Paola Franchi, l’ultima compagna del padre, descritta letteralmente come «il lupo che si travestiva da agnello». Un libro stupefacente dove le barche a vela principesche e gli chalet da mille e una notte a St. Moritz si mescolano perfettamente con la devastazione e la sofferenza di un’anima andata in frantumi, i cui pezzi non sono mai più riusciti a ricongiungersi.