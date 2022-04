Fincantieri, Cassa Depositi e Prestiti designa Folgiero amministratore delegato e Graziano presidente

La Cassa Depositi e Prestiti ha presentato la lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Fincantieri, indicando Claudio Graziano come nuovo presidente mentre per Pierroberto Folgiero, attuale amministratore delegato di Maire Tecnimont, si profila l’incarico di nuovo ad. Dopo venti anni finisce così l’era di Giuseppe Bono.

Fincantieri, dopo 20 anni finisce l’era Bono

Il colosso della cantieristica navale, quotato a Piazza Affari dove vale poco più di un miliardo di euro, è controllato per il 71 per cento del capitale dalla Cassa Depositi e Presititi, società controllata dal Tesoro. Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri dal 29 aprile 2002, ha cercato di restare con deleghe, visto che il presidente attuale, Giampiero Massolo (presidente dal 2016), è stato designato da Edizione Holding per lo stesso ruolo in Atlantia. Ma per la grande partecipata pubblica Palazzo Chigi ha preferito un ricambio totale.

Fincantieri, chi è Pierroberto Folgiero

Nato a Roma nel 1972, Pierroberto Folgiero è attualmente amministratore delegato di Maire Tecnimont, società operante in ambito oil&gas refining. Dopo la laurea alla Luiss si è specializzato alll’Insead di Fontainbleu, Parigi. Ha iniziato la carriera presso Agip Petroli e Ernst & Young, ricoprendo poi il ruolo di Corporate Finance Manager in PricewaterhouseCoopers. Dal 2000 ha ricoperto posizioni nell’area Amministrazione Finanza e Controllo di Wind Telecomunicazioni. Nel 2008 Folgiero ha continuato la carriera in Tirrenia di Navigazione come Chief Financial Officer e come General Manager, contribuendo alla ristrutturazione e alla privatizzazione della Società. Nel 2010 il passaggio a Maire Tecnimont, di cui due anni dopo è stato nominato amministratore delegato.

Fincantieri, chi è Claudio Graziano

Il generale Claudio Graziano è invece il nuovo presidente di Fincantieri. Ha alle spalle una lunga carriera militare, iniziata nel 1972 con l’Accademia Militare di Modena e proseguita con la Scuola di Applicazione di Torino, dove nel 1976 ha conseguito la laurea in Scienze Strategiche Militari. Il suo primo incarico, nello stesso anno, è stato quello di comandante di plotone fucilieri al battaglione alpini “Susa” a Pinerolo. Promosso Maggiore nel 1988, Tenente Colonnello nel 1990, Colonnello nel 1996 e Generale di Generale di Corpo d’Armata nel 2010, è stato impegnato in Afghanistan e in Libano. Nel 2011 è stato nominato Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, mentre tra il 2015 e il 2018 è stato Capo di Stato Maggiore della Difesa. Nel 2017 è stato designato quale Presidente dello European Union Military Committee.