Finanziamenti auto, le regole Antitrust: mai più offerte incomprensibili

Si chiude il procedimento avviato nel 2021 dal Garante per la concorrenza. Quattordici case automobilistiche, quasi tutte in Italia, dovranno modificare le offerte di finanziamenti e leasing, che secondo l’autorità Antitrust erano poco comprensibili.

Offerte di finanziamenti auto incomprensibili, ecco cosa dice l’Antitrust

Secondo l’autorità Antitrust presieduta da Roberto Rustichelli le offerte di finanziamenti auto non erano spiegate in modo chiaro. Il Garante per la concorrenza è dunque intervenuto per chiudere il procedimento avviato il 28 dicembre 2021.

“Ora già nella prima comunicazione andranno indicati tutti gli elementi del costo complessivo del finanziamento”, ha detto Giovanni Calabrò, direttore generale per la tutela del consumatore. “Così che il consumatore sia subito informato con precisione della spesa finale per l’acquisto a rate o in leasing. Un po’ come è accaduto in passato con i prospetti informativi per conti correnti, prestiti e mutui, quando si chiedeva di precisare il taeg, il tasso annuo effettivo globale”. Entro 90 giorni dal 2 agosto le case automobilistiche dovranno adeguarsi.

Si tratta di quattordici marchi. Fca (marchi Fiat, Jeep, Alfa Romeo), Volkswagen (Volkswagen, Seat, Skoda) e Psa (Peugeot, Citroen, Opel, Ds). Ma anche Renault (Renault, Dacia), Toyota (Toyota, Lexus), Ford. E poi Bmw (Bmw, Mini), Mercedes, Hyundai, Kia, Suzuki. Infine Nissan, Honda, M.M. Automobili (distributore esclusivo Mitsubishi).