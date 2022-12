Financial Times, Zelensky “Persona dell’anno”

Il quotidiano britannico Financial Times ha nominato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “Persona dell’anno”. Il giornale ha attribuito la decisione alla «straordinaria dimostrazione di leadership e forza d’animo» di Zelensky, definendolo «un Churchill per l’era dei social media». A maggio il leader ucraino era stato votato come “Persona più influente dell’anno” dai lettori della rivista statunitense Time.

Zelensky, l’antitesi di Putin e l’accostamento a Churchill

Proprio come il grande statista aveva usato la radio durante la seconda guerra mondiale, compattando il Regno Unito nella sua “ora più buia“, Zelensky ha utilizzato i social media per condurre una campagna incessante finalizzata a ottenere il sostegno militare e finanziario dell’Occidente, scrive il Financial Times. Il presidente ucraino, «antitesi di Vladimir Putin, nascosto al Cremlino, la cui ossessione per la ricostruzione di un impero è costata decine, forse centinaia, di migliaia di vite», è invece diventato «un alfiere della democrazia liberale nel più grande confronto globale contro l’autoritarismo del ventunesimo secolo».

«È diventato un portabandiera della democrazia liberale»

Per il Financial Times, Zelensky «incarna la resilienza del suo popolo ed è diventato un portabandiera della democrazia liberale». Intervistato dal quotidiano britannico, il leader ucraino ha dichiarato di essere «più responsabile che coraggioso», aggiungendo: «Odio deludere le persone». E poi un pensiero a quando l’orrore della guerra sarà finito: «Voglio solo pescare una carpa nel fiume Dnipro». Nella notte la città natale del presidente ucraino, Kryvyi Rih, è stata attaccata dalle truppe russe. Come ha denunciato su Telegram Valentyn Reznichenko, capo dell’amministrazione militare della oblast’ di Dnipropetrovsk, nel raid è stata colpita uno stabilimento industriale ed è rimasto ucciso un dipendente.