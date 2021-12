X Factor 2021 la finale stasera: scaletta, ospiti e concorrenti della serata su Tv8 e Sky Uno

Quattro concorrenti, tre manche e un solo vincitore. Stasera 9 dicembre, alle 21,15 in diretta su Sky Uno e Tv8, andrà in onda la finale di X Factor 2021, il talent musicale di Sky e Fremantle. Ognuna delle tre fasi del programma porterà a un’eliminazione, fino a giungere all’attesissimo duello finale. L’ultimo atto del percorso artistico di gIANMARIA, Bengala Fire, Baltimora e Fellow sarà disponibile anche in streaming su Now. Grande attesa per i superospiti della serata: sul palco saliranno i Maneskin, che torneranno dove tutto ha avuto inizio, e i Coldplay di Chris Martin, di nuovo a X Factor dopo la performance del 2015. Alla conduzione, come sempre, Ludovico Tersigni.

Finale di X Factor, scaletta e performance dei quattro artisti stasera 9 dicembre 2021 su Tv8 e Sky Uno

Cresce l’attesa dunque per l’atto finale di X Factor 2021. Tanti aspiranti artisti si sono dati battaglia durante la stagione e ora solo quattro di loro si contenderanno l’ambito premio. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Erio in semifinale, sono rimasti in gara Baltimora di Hell Raton, i Bengala Fire di Manuel Agnelli, gIANMARIA di Emma e Fellow di Mika. Per ogni artista, ciascun coach ha assegnato un brano da cantare sul palco del Mediolanum Forum di Assago. Ecco chi sono i cantanti e cosa canteranno

gIAMARIA, chi è e cosa canterà il finalista di X Factor 2021

Emma Marrone è riuscita a portare in finale uno dei suoi pupilli sin dall’inizio. Sul palco del Forum ci sarà infatti gIANMARIA, diciottenne di Vicenza che ha stupito tutti per le sue interpretazioni di grandi classici della musica italiana e internazionale, compresi brani di Vasco Rossi e Rino Gaetano. Per quanto riguarda la prima manche, quella dei duetti, il ragazzo canterà assieme alla sua coach La Nostra Relazione di Vasco Rossi. Qualora dovesse superare lo sbarramento, per i Best Of l’artista salentina ha pensato per lui un medley di Rimmel di Francesco De Gregori, Jenny è pazza di Vasco e Io sto bene dei CCCP oltre al suo inedito I suicidi.

Baltimora, chi è e cosa canterà il finalista di X Factor 2021

Il giovane produttore Hell Raton ha portato in finale Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante. Il ventenne di Ancona è già nel mondo della musica da anni alle spalle di altri artisti, ma non aveva mai avuto modo di far ascoltare alla gente i suoi pezzi. Dopo aver emozionato tutti alle Auditions con il suo inedito Colore, si è guadagnato la finale di X Factor 2021 grazie a perfomance potenti e dal grande impatto, rendendo sue canzoni di grandi esponenti della musica italiana, tra cui La ballata della moda di Luigi Tenco con cui ha ottenuto l’accesso ai Live. Stasera, concorrente e coach duetteranno nella prima fase sulle note di Otherside dei Red Hot Chili Peppers. Con un eventuale accesso alla seconda manche, Baltimora canterà Un uomo che ti ama di Battisti, Parole di burro di Carmen Consoli e Turning Tables di Adele, oltre al suo inedito Altro.

Bengala Fire, chi sono e cosa canteranno i finalisti di X Factor 2021

Sebbene quest’anno non ci siano state le categorie a differenziare il lavoro dei giudici, Manuel Agnelli ha ormai legato il suo nome a quello delle band. Il frontman degli Afterhours, che in passato ha anche guidato alla gloria i Maneskin, sarà in finale con i Bengala Fire. Nell’anno delle rock band, il gruppo di Mattia Mariuzzo, Andrea Orsella, Davide Bortoletto e Alexander Puntel è l’unico che è riuscito a raggiungere la finale. Nel corso della loro permanenza a X Factor 2021 hanno diviso i giudici, che hanno spesso battibeccato sulle loro performance. Stasera, la band duetterà con Agnelli su In between days dei Cure e, se dovesse ottenere il plauso del pubblico, si esibirà con un medley di Making Plans For Nigel degli XTC, Girls & Boys dei Blur, Sunny Afternoon dei Kinks e Chelsea Dagger dei Fratellis. Spazio ovviamente al loro inedito Valencia.

Fellow, chi è e cosa canterà il finalista di X Factor 2021

Ultimo artista in gara a X Factor 2021 è Fellow, nome d’arte del 21enne Federico Casello. Il ragazzo ha fatto breccia nei cuori dei fan grazie alla gentilezza e delicatezza che lo hanno accompagnato sin dalle Auditions dove ha stupito tutti con una cover di Follow You degli Imaging Dragons. Questa sera duetterà sulle note di Underwater di Mika, che canterà con lui. Il passaggio alla seconda manche gli permetterà di cantare Nemesis di Benjamin Clementine, Anche fragile di Elisa e Dog Days Are Over dei Florence + The Machine, oltre al suo inedito Fire.