Finale di Sanremo, boom di ascolti: 65 per cento di share

Boom di ascolti per la finale della 72esima Festival di Sanremo, che ha incoronato vincitori Mahmood e Blanco con il brano Brividi, dato per favorito fin dall’anteprima riservata alla stampa. La quinta serata della kermesse canora ha infatti ottenuto in media su Rai 1 un pubblico di 13,38 milioni di telespettatori nel corso della maratona delle diretta (oltre 4 ore e mezza), con uno share del 64,9 per cento.

Sanremo, per la proclamazione del vincitore 6,42 milioni di telespettatori

La prima parte della finale del Festival di Sanremo (dalle 21:22 alle 23:54) ha raccolto 15,66 milioni di telespettatori, pari al 62,1 per cento di share. La seconda (dalle 23:58 all’1:48) ha tenuto davanti alla tv 10,15 milioni di italiani, per il 72,1 per cento di share. Nella rilevazione degli ascolti, l’Auditel ha scorporato la proclamazione dei vincitori: agli ultimi sette minuti del Festival di Sanremo hanno assistito 6,42 milioni di telespettatori, un numero che quasi alle 2 di notte è valso il 73,4 per cento di share a Rai 1. In valori assoluti, il picco della finissima è arrivato alle 22:38, con l’esibizione delle Farfalle Azzurre: davanti alla tv 16,98 milioni di spettatori.

Festival di Sanremo, miglior risultato per una finale dal 2000

Con questi risultati, il conduttore Amadeus ha battuto ancora una volta se stesso: l’anno scorso l’ultima serata del Festival di Sanremo aveva fatto segnare in media 9,97 milioni di telespettatori con il 54,4 per cento di share. Migliorata anche la media da record del 2020, prima edizione targata Amadeus: due anni fa la kermesse dell’Ariston fece segnare 11,47 milioni di spettatori, pari al 60,6 per cento di share. Si tratta del miglior risultato per una finale dal 2000, mentre la media delle cinque serata non era stata così alta dal 1997. Enorme la soddisfazione espressa dal presentatore, così come dai vertici Rai. «C’è un amico che mi suggerisce: si potrebbe sostituire il cavallo morente davanti all’ingresso di Viale Mazzini con una statua equestre di Amadeus. Ecco, se fosse ancora vivo Francesco Messina, gli avremmo chiesto la nuova statua», ha scherzato in conferenza l’ad Carlo Fuortes, celebrando il conduttore, che ha ricevuto anche il plauso del direttore di Rai 1, Stefano Coletta.