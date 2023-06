Finale Mondiale Under 20, dove vedere Italia-Uruguay

Appuntamento con la storia per la Nazionale Under 20 dell’Italia, che stasera scenderà in campo nella finale dei Mondiali di categoria contro l’Uruguay. Calcio d’inizio alle 23 (ora italiana) allo stadio “Diego Armando Maradona” di La Plata, in Argentina, già teatro della sofferta vittoria in semifinale contro la Corea del Sud: la partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

Il percorso dell’Italia Under 20

Gli azzurrini del ct Carmine Nunziata, dopo aver vinto 3-2 all’esordio con il Brasile, si sono qualificati agli ottavi grazie al secondo posto in un raggruppamento molto complicato di cui facevano parte anche Nigeria (sconfitta contro gli africani) e Repubblica Dominicana. Negli ottavi di finale l’Italia Under 20 ha superato l’Inghilterra con i risultato di 2-1. Nei quarti ha poi battuto la Colombia 3-1 e in semifinale la Corea del Sud. con il punteggio di 2-1. Adesso la finale del Mondiale di categoria, che l’Italia non ha mai vinto: il miglior risultato fino a questa edizione era stato il terzo posto nel 2017. Anche l’Uruguay, due secondi posti nel 1997 e nel 2013, è alla ricerca del primo successo.

The #U20WC Final is set! 🏆 🇺🇾 v 🇮🇹 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 8, 2023

La probabile formazione dell’Italia

L’Italia, guidata dalla stella Cesare Casadei, ex Inter che passato l’estate scorsa al Chelsea ha giocato la seconda parte di stagione nel Reading (nella la “Serie B” inglese), dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2. Questa la probabile formazione scelta dal commissario tecnico Nunziata: Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Giovane, Prati, Casadei; Baldanzi; Esposito, Ambrosino.

In caso di parità al termine dei 90 minuti, la partita proseguirà ai tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Ad arbitrare la partita sarà lo svedese Glenn Nyberg, coadiuvato dai connazionali Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist