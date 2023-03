Finale Emilia, preside vieta la benedizione per Pasqua: «La scuola è laica»

A Finale Emilia, in provincia di Modena, il preside di un istituto scolastico ha deciso che non ci sarà la benedizione per Pasqua. Infatti, secondo il dirigente, la «scuola è laica», dunque la benedizione non si terrà all’interno delle classi.

La decisione del preside di una scuola di Finale Emilia

Tiziano Mantovani, preside di una scuola di Finale Emilia, in provincia di Modena, ha vietato la classica benedizione per Pasqua a scuola. Il giornale il Resto del Carlino ha riportato le sue dichiarazioni al riguardo e il dirigente ha motivato così la sua decisione: «La benedizione è un atto di culto e gli atti di culto non si fanno a scuola. La scuola è laica. Un compromesso lo abbiamo trovato perché ho concesso lo stesso di fare la benedizione, ma non nelle aule, bensì davanti alla scuola. Averlo concesso in passato di sicuro non è stata una scelta inclusiva. Non entro nel merito però non è una cosa da fare a scuola anche se la maggioranza è cattolica». Alle parole del preside ha risposto il parroco Don Carlo che si è rattristato per la decisione: «Siamo sempre andati nelle scuole per la benedizione delle classi senza alcun problema. Quest’anno, invece, quando ho chiesto il permesso, il dirigente si è opposto».

Le parole di Matteo Salvini sulla decisione del preside

In merito alla decisione del dirigente scolastico di Finale Emilia si è espresso anche il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini. Quest’ultimo ha riportato la notizia su Facebook e l’ha commentata con queste parole: «Negare la benedizione di Pasqua ai bambini? Una scelta fondata su ignoranza ed egoismo, che toglie invece di aggiungere, ci esclude invece di accogliere. Che questo ‘dirigente’ si vergogni». Ovviamente tra i commenti in molti hanno approvato le parole del ministro mentre altri hanno appoggiato la decisione del preside.