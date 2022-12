Finale di Ballando con le Stelle, anticipazioni: cosa faranno i finalisti

Questa sera in prima serata su Rai Uno alle ore 20:35 si disputerà la finale di Ballando con le Stelle 2022. Ecco tutte le anticipazioni delle coppie finaliste del programma più seguito di Milly Carlucci.

Finale di Ballando con le Stelle: le anticipazioni

La prima coppia è quella rappresentata da Gabriel Garko e Giada Lini, entrambi reduci da due infortuni. Ma, secondo la conduttrice, questa sera verrà svolta un’esibizione emozionante e spettacolare. Poi troviamo la seconda coppia composta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, il quale ha annunciato: «Sarà un pezzo che guarderete e il primo gennaio vi iscriverete a scuola di ballo. Farò in modo che da casa, dopo averlo guardato, pensino: Sai cosa? Possono ballare tutti».

La terza coppia include Ema Stokholma e Angelo Madonia, che sono rimasti molto riservati sulla performance che andranno a svolgere. La quarta è composta da Rosanna Banfi e Simone Casula, che avranno come cavallo di battaglia il tango e il valzer da ballare sulle note delle canzoni La Cura di Franco Battiato e L’amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro.

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu formano la quinta coppia e non hanno dato alcuna indicazione sull’esibizione di questa sera. Iva Zanicchi e Samuel Peron, sesti, si cimenteranno in un paso doble. Infine la settima coppia formata da Alessandro Egger e Tove Villfor ha preferito mantenere il segreto per la performance di questa sera.

Attesa per il vincitore

Le coppie finaliste si cimenteranno ognuno in una performance diversa, con l’obiettivo di conquistare il pubblico e la giuria. Quindi non resta che attendere questa sera, a partire dalle 20:35, in compagnia di Milly Carlucci, la giuria e le sette coppie finaliste. Come sempre, saranno numerose le sfide e i colpi di scena al fine di decretare il vincitore di questa edizione del programma.