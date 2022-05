Finale Conference League, dove vedere Roma – Feyenoord? Orario, arbitro e formazioni

Il momento della verità è finalmente giunto. Stasera 25 maggio, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Tv8, andrà in scena a Tirana la finale di Conference League, quest’anno alla prima storica edizione. In campo la Roma di José Mourinho e gli olandesi del Feyenoord. I giallorossi proveranno a conquistare il secondo titolo europeo della loro storia, 61 anni dopo la Coppa delle Fiere sollevata nella Capitale dal capitano Losi. Obiettivo sarà anche interrompere il digiuno europeo delle squadre italiane, che non alzano un trofeo dal 2010 quando sempre con Mourinho in panchina, l’Inter vinse la Champions League.

«Dobbiamo scrivere la storia», ha detto in conferenza stampa il tecnico portoghese. «Lo stadio è bellissimo, peccato solo per la capienza». Sulle gradinate ci saranno infatti soltanto 20 mila spettatori, ma altri 50 mila hanno acquistato il biglietto per vedere il match sui maxischermi dell’Olimpico a Roma. «Vincere sarebbe la ciliegina sulla torta», ha sentenziato il capitano Lorenzo Pellegrini, tra i fautori della cavalcata giallorossa. Dall’altro lato del campo però il Feyenoord è pronto a vendere cara la pelle. Gli olandesi, quest’anno solo terzi in Eredivisie a 12 punti dall’Ajax, vogliono chiudere al meglio la stagione. «Conosciamo la loro forza, sappiamo cosa fare in campo», ha detto l’allenatore Arne Slot. Arbitro della finale sarà il romeno Istvan Kovacs, mentre assistenti saranno i connazionali Florin Marinescu e Mihai-Ovidiu Artene. Quarto uomo lo svizzero Sandro Schärer, mentre al Var siederanno i tedeschi Marco Fritz, Christian Dingert e Bastian Dankert.

Roma – Feyenoord, le probabili formazioni della finale stasera 25 maggio 2022 su Tv8

Qui Roma, dubbio Zaniolo e Mkhitaryan

In vista della finale di Conference League contro il Feyenoord, José Mourinho dovrebbe affidarsi al collaudato 3-4-2-1 con la formazione tipo. Fra i pali della Roma ci sarà Rui Patricio, che davanti a sé avrà i centrali Mancini, Smalling e Ibanez con Kumbulla in panchina. Centrocampo a quattro con Cristante e Sergio Oliveira in mezzo, il giovane Zalewski ormai punto fermo a sinistra e Karsdorp a destra. L’unico dubbio di formazione riguarda Mkhitaryan. L’armeno ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto ai box per un mese, ma non è ancora al 100 per cento. Per questo potrebbe giocare dall’inizio oppure lasciare il posto a Zaniolo, con cui sicuramente farà staffetta. Al suo fianco Pellegrini alle spalle di Abraham.

Qui Feyenoord, Slot recupera Bijlow fra i pali

Arne Slot assapora il sogno puntando a un mix di esperienza e gioventù. In finale di Conference League contro la Roma, il Feyenoord recupererà il portiere titolare Bijlow, nuovamente al centro della porta dopo l’infortunio. Nel 4-2-3-1 in difesa ci saranno Trauner e Senesi in mezzo, Malacia a sinistra e Geertruida sulla fascia destra. In mediana agiranno Kokcu e Aursnes, mentre sulla trequarti fiducia a Nelson, Til e Sinisterra, l’uomo più pericoloso degli olandesi. Unico riferimento offensivo sarà Dessers, autore di una doppietta nella semifinale vinta 3-2 contro il Marsiglia.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers. All. Slot.