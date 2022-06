Filomena Galeone chi era la psichiatra uccisa a Napoli dal figlio

Chi era Filomena Galeone? La dottoressa napoletana lavorava all’Asl di piazza Nazionale come psichiatra. In particolare, si occupava di coordinare in qualità di psichiatra l’Unità operativa di assistenza agli anziani del Distretto 33, con ottimi risultati. Era specializzata in particolare nelle neuropatologie da invecchiamento e da Alzheimer. Era apprezzata e stimata da tutti. È morta nel suo appartamento il 15 giugno, per mano del figlio adottivo, 17enne di origini lituane forse affetto da problemi psichici. La sua morte prematura ha sconvolto chi ogni giorno lavoravano a stretto contatto con la dottoressa.

Chi era Filomena Galeone?

Filomena Galeone era una psichiatra napoletana di 61 anni che lavorava come dirigente presso l’Asl Napoli 1. In particolare, si occupava di coordinare l’Unità operativa di assistenza agli anziani del Distretto 33. Viveva in via Rampe San Giovanni Maggiore, a pochi passi dalla centralissima via Mezzocannone, insieme al figlio adottivo. Questi, 17enne di origini lituane e forse affetto da problemi psichici, il 15 giugno è diventato il suo assassino.

Al culmine di una lite, scoppiata per motivi in via di accertamento, il giovane ha colpito Filomena con oltre 20 coltellate, uccidendola nell’appartamento dove vivevano. Lo stesso ragazzo ha dato l’allarme intorno alle 19. Come raccontano alcuni residenti, il 17enne si sarebbe affacciato dal balcone urlando: “Ho ucciso mia madre, andrò all’inferno“, per poi barricarsi in casa. Per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno fatto ricorso ad una scala per arrampicarsi al primo piano del palazzo e raggiungere attraverso la finestra l’abitazione.

“Mena era innamoratissima del figlio che metteva sempre al primo posto“. È con questo diminutivo che i colleghi del distretto 33 dell’Asl Napoli 1, chiamavano Filomena Galeone. Affranti e sconvolti la definiscono una donna “riservata ma sempre pronta a risolvere i problemi altrui”. Raccontano inoltre che l’adozione del figlio, entrato in casa a 5 anni, aveva segnato il coronamento di un desiderio che Filomena nutriva da tempo.