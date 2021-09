Banchi d’essai

«Spero che la matematica vi piaccia e spero che potremo lavorare bene insieme senza problemi. Pur tentando continuamente di risolvere problemi», così il professore Nanni Moretti si presenta agli studenti nel film Bianca del 1984. La sua battuta viene accolta in modo glaciale dagli alunni di una classe in cui sulle pareti al posto del ritratto del presidente campeggia quello di Dino Zoff con la Coppa del Mondo. In un ribaltamento dei ruoli, il professore viene messo in crisi da un alunno iperintelletuale che gli chiederà la spiegazione del misterioso quadrato magico di Albrecht Dürer. Incomprensioni, inadeguatezze, conflitti generazionali e culturali: la scuola è lo scenario perfetto per una narrazione corale che il cinema ha sempre tentato di ricostruire o reinventare. I titoli dedicati a quest’universo sono davvero infiniti tra pellicole di denuncia, opere di intento educativo, comiche e surreali rielaborazioni del rapporto tra studenti e corpo docente.

Quando Vittorio De Sica fu il maestro Perboni

Il cinema classico ha spesso visto la scuola come luogo di confronto ed elevazione sociale. Nel 1948 Vittorio De Sica è il maestro Perboni, incarnazione dell’educatore esemplare dell’Italia post unitaria, nel deamicisiano Cuore diretto da Duilio Coletti. Nel 1955 Glenn Ford è un altro insegnante coraggioso e irreprensibile ne Il seme della violenza in cui si confronta con una classe ribelle che riuscirà a domare grazie al suo carattere e alla sua integrità. Qualche anno dopo è Sidney Poitier a fronteggiare una turbolenta aula londinese ne La scuola della violenza. Ma anche gli insegnanti sono uomini fragili e vittime di umiliazioni come l’Alberto Sordi diretto da Elio Petri ne Il maestro di Vigevano, dramma tratto dal libro di Lucio Mastronardi. La scena della scuola di Amarcord di Fellini del 1973 dura solo pochi minuti, ma la galleria di professori strampalati e alunni più predisposti a scherzi crudeli che all’attenzione è memorabile.

Le professoresse della commedia sexy

Il cinema italiano sulla falsariga di quella sequenza ha poi generato una innumerevole produzione di commedie goliardiche e scollacciate dedicate a professoresse, supplenti, studentesse e classi indisciplinate che hanno fatto la fortuna della programmazione notturna delle televisioni locali italiane per decenni, illudendo generazioni di adolescenti alle prese con la pubertà con l’idea che un giorno la loro docente di lettere potesse essere sostituita da Edwige Fenech, Gloria Guida o Nadia Cassini. Ma il culmine del paradosso comico l’hanno raggiunto i Monty Python in Il senso della vita, il loro pastiche surreale del 1983, nella scena della scuola in cui l’insegnante John Cleese impartisce lezioni di educazione sessuale con dimostrazioni pratiche coadiuvato dalla moglie, di fronte a una classe che tratta il tema con il disinteresse di un’ora di algebra. La scuola è poi tornata protagonista negli Anni 80 con una serie di titoli di culto. Saranno Famosi di Alan Parker si svolge nella High School of Performing Arts di New York, gli studenti vivono i problemi della loro età, ma si preparano a diventare cantanti, attori e ballerini. Il film non solo diventerà una delle serie televisive più amate di quell’epoca, ma è stato anche l’ispirazione per il programma Amici di Maria De Filippi.

Il regista John Huges firma nel 1985 The Breakfast Club in cui cinque studenti simbolo di una generazione si trovano per punizione confinati un pomeriggio a scuola, scoprendo di essere più affini di quello che pensano. Il tutto sulle note dell’indimenticabile la colonna sonora Don’t you forget about me dei Simple Minds. L’anno dopo lo stesso regista celebra un divertente elogio alla bigiata con Una pazza giornata di vacanza. Nel 1987 il Leone d’Oro del Festival di Venezia premia Arrivederci ragazzi un’opera di ispirazione autobiografica di Luois Malle, storia di un’amicizia tra due studenti, di cui uno ebreo, in un collegio religioso nella Francia occupata dai nazisti. In La forza della volontà del 1988 Edward James Olmos si guadagna una nomination all’Oscar con il ruolo, ispirato a una storia vera, di un professore di matematica in una classe di uno dei quartieri più violenti di Los Angeles.

La scuola è un attimo fuggente

Ma pochi film di ambiente scolastico sono stati amati come L’attimo fuggente capolavoro di Peter Weir del 1989 in cui uno straordinario Robin Williams interpreta l’anticonformista insegnate di letteratura John Keating che cambia le vite di alcuni giovani in una scuola conservatrice americana degli Anni 50. Nel 1995 Daniele Lucchetti, ispirandosi a due libri di Domenico Starnone, firma e dirige il film La Scuola, commedia destinata a grande successo che mette in scena drammi e inadeguatezze di docenti e alunni di un istituto tecnico alla periferia di Roma. Protagonista Silvio Orlando, in uno dei suoi ruoli più riusciti, accompagnato da Anna Galliena e Fabrizio Bentivoglio. Orlando ritorna alla cattedra per Auguri professore di Riccardo Milani del 1997, ancora una volta tratto da un lavoro di Starnone. Tra i più recenti successi scolastici made in Italy ci sono le commedie Notte prima degli esami di Fausto Brizzi del 2006 con Nicolas Vaporidis seguito da un altrettanto fortunato sequel e Immaturi di Paolo Genovese in cui un gruppo di amici sulla soglia dei quarant’anni scopre di dover rifare l’esame di maturità.

Una classe tutta rock and roll

Nella commedia musicale School of Rock il disoccupato Jack Black diventa insegnante per sbarcare il lunario fingendosi un’altra persona, ma riuscirà a indirizzare i giovani alunni verso la sua unica passione: il rock and roll. Nel drammatico e poetico Half Nelson Ryan Gosling, nominato poi all’Oscar, è un professore fragile e tossicodipendente che trova forza e ispirazione in una sua giovane alunna. La scuola è anche esperimento sociale nel controverso film tedesco del 2008 L’onda di Dennis Gansel: un professore vuole illustrare alla sua classe come nascono le dittature con un lavoro di gruppo che ben presto sfugge di mano, dimostrando però la pericolosità del conformismo e dei movimenti carismatici. Nel 2008 la Palma d’oro premia La Classe di Laurent Cantet, film verità sulla scuola moderna multirazziale e in cui i rapporti tra insegnanti e alunni sono sempre meno ispirati alle vecchie regole di disciplina e sempre più delicati. Delicati come il contrasto culturale che si crea in Monsieur Lazhar film canadese del 2011 in cui il professore di una scuola elementare di Montreal è un richiedente asilo algerino. Per il cinema italiano è Il Rosso e il Blu di Giuseppe Piccioni con Margherita Buy, Riccardo Scamarcio e Roberto Herlitzka a raccontarci tra ironie e disillusioni un ultimo scampolo della scuola italiana prima del Covid e della Dad.