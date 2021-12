Manca ancora qualche giorno all’inizio del nuovo anno, che per gli amanti del cinema si preannuncia ricco di appuntamenti. Il 2022, tra sequel richiestissimi e storie inedite, sembra avere tutte le carte in regola per fare breccia nel pubblico. Se ne segnerà il grande ritorno in sala, complice magari uno stop alla corsa del Covid, lo dirà il tempo, ma intanto dallo spin off di Toy Story al ritorno di Matrix, il catalogo dei film appare piuttosto interessante.

I dieci film da non perdere nel 2022

1) Matrix Resurrections, una nuova avventura per Neo e Trinity

Il 2022 parte alla grande con il quarto capitolo di Matrix, la saga firmata dai fratelli Wachowski che, nel 1999, ha rivoluzionato il genere fantascientifico. Nel film, disponibile a partire dal primo gennaio, il pubblico avrà modo di ritrovare i due protagonisti principali, gli hacker Neo e Trinity, interpretati rispettivamente da Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, alle prese con nuove missioni da portare a termine.

2) The Batman, Robert Pattinson fa rivivere il cavaliere oscuro

Dopo l’addio di Christian Bale nel 2021 e la breve (e poco entusiasmante) parentesi di Ben Affleck, tocca all’ex star di Twilight, Robert Pattinson, riportare Batman agli antichi splendori. Le premesse per la riuscita del progetto sembrano esserci tutte: il regista Matt Reeves ha dichiarato di aver seguito la linea narrativa adottata per Joker, uno stile dark che potrebbe dare nuova linfa alle peripezie dell’uomo pipistrello. E anche il cast vanta nomi di un certo calibro come Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman e Colin Farrell in quello del malvagio Oswald Cobblepot, alias il Pinguino. Mentre in America uscirà il 4 marzo 2022, in Italia arriverà un giorno prima, il 3.

3) Downton Abbey – Una nuova era, ritorno a casa Crawley

Il successo del primo film ispirato alla celebre serie tivù britannica ideata dall’attore e scrittore Julian Fellowes ha convinto i produttori a lavorare a un sequel, Downton Abbey – Una nuova era, in uscita il 17 marzo. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan che, tra Twitter e Instagram, si sono fatti sentire. In questo nuovo episodio, il pubblico si immergerà nuovamente nel mondo della famiglia Crawley e della sua servitù. Pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro vita nel Sud della Francia, nella villa che Lady Violet ha ereditato da un uomo sconosciuto.

4) The Lost City, tra humor e sentimento

C’è sempre bisogno di una buona romcom con cui staccare il cervello e riempirsi il cuore. Il palinsesto cinematografico del 2022 propone, a marzo (in America, dal 25, in Italia non è ancora stata ufficializzata la data definitiva), The Lost City. Al centro della comedy una scrittrice di romanzi rosa (Sandra Bullock) improvvisamente rapita, assieme al modello delle copertine dei suoi libri (Channing Tatum), da un eccentrico miliardario interpretato da Daniel Radcliffe. Ironia, romanticismo e leggerezza: gli ingredienti giusti per affrontare il nuovo anno con una marcia in più.

5) Top Gun: Maverick, la nuova vita di un cult

A distanza di 36 anni dal lungometraggio che lo ha consacrato alla fama, Tom Cruise indossa nuovamente gli occhiali a goccia e si trasforma in Pete Maverick Mitchell. La novità più grossa del seguito è il ruolo del protagonista: dopo il servizio trentennale nella marina, diventerà l’istruttore di volo del giovane Bradley (Miles Teller), figlio del caro amico Nick Goose. Da non sottovalutare anche le new entri dell’equipaggio, Val Kilmer nella parte di Iceman e Jennifer Connelly in quella di Penny Benjamin, il nuovo interesse amoroso di Maverick. Per quanto riguarda l’approdo sul grande schermo, in America è stato fissato al 27 maggio, per l’Italia, invece, si parla di fine maggio/inizi giugno.

6) Jurassic World – Il dominio, i dinosauri non passano mai di moda

I patiti di Jurassic Park possono iniziare a prepararsi perché, dopo un interminabile valzer dovuto ai disagi nella distribuzione creati dalla pandemia, Jurassic World – Il dominio ha finalmente una data confermata: il 9 giugno 2022. La terza pellicola del nuovo franchise che ha riportato in auge l’universo ispirato ai romanzi di Michael Crichton. Confermati Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che, questa volta, verranno affiancati da veterani della saga come Laura Dern e Jeff Goldblum.

7) Lightyear – La vera storia di Buzz, verso l’infinito e oltre

Non esiste Toy Story senza Woody e Buzz Lightyear. Dopo aver conosciuto, da cima a fondo, il personaggio del simpatico cowboy doppiato, nella versione italiana, da Fabrizio Frizzi, Walt Disney e Pixar hanno deciso di approfondire la storia del simpatico Space Ranger, ritagliandogli uno spazio tutto suo. Ed ecco che è nato Lightyear – La vera storia di Buzz, un film animato che, dal 9 giugno, porterà adulti e bambini alle origini del leggendario eroe.

8) The Unbearable Weight of Massive Talent, il metacinema di Nicholas Cage

Tra le offerte più insolite del cartellone, The Unbearable Weight of Massive Talent si colloca decisamente sul podio. L’action comedy diretta da Tim Gormican arriverà nei nostri cinema il 23 giugno con una trama decisamente curiosa: Nicholas Cage, nei panni di se stesso in una versione descritta come «scatenata e sui generis», viene ingaggiato per partecipare al compleanno di un suo ammiratore e fargli una sorpresa. Peccato che il ragazzo in questione sia un narcotrafficante e l’invito non sia altro che lo stratagemma di un agente per coinvolgerlo nella sua cattura. Tra gli attori, anche uno dei volti più noti della fiction italiana: la romana Alessandra Mastronardi.

9) Elvis, omaggio al re del rock ’n roll

Il noto cineasta Baz Luhrmann ha scelto Austin Butler per ripercorrere le tappe della vita e della carriera di Elvis Presley, una delle leggende della musica internazionale. Il biopic, in programma dal 27 giugno, esplorerà la biografia di Presley attraverso gli occhi del suo manager, il Colonnello Tom Parker, mostrandone i successi e le fragilità, i traguardi e i fallimenti. Sullo sfondo di un’America culturalmente viva e in continua evoluzione.

10) Avatar 2, Pandora non è più così lontana

Tutti lo aspettavano per Natale 2021 ma bisognerà pazientare ancora un altro anno prima di ritornare nel fantastico mondo di Pandora creato da James Cameron. Per il momento bisognerà accontentarsi di sapere che, in Avatar 2, sequel del primo, fortunatissimo capitolo di quella che potrebbe essere una pentalogia, Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) stanno ancora insieme e hanno anche ampliato la famiglia ma, ben presto, il loro equilibrio verrà messo in discussione dall’urgenza di esplorare luoghi sconosciuti e salvare la loro gente. Tra le new entry che, a dicembre 2022, arricchiranno la trama, anche Kate Winslet.