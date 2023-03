Festa della donna, i migliori film da vedere l’8 marzo

L’8 marzo è arrivato e, per chi non ama uscire a festeggiare la festa della donna, ecco una serie di film che possono intrattenere e far passare una bella serata in compagnia delle amiche o da sole.

Film da vedere con le amiche per la festa della donna

Un grande classico in grado di non passare mai di moda è, sicuramente, Sex & The City: quale modo migliore di festeggiare il ritorno in tv della serie guardando i due film del 2008 e 2010 rivedendosi in Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda e sognando di vivere le loro vite di successo. Nel caso si voglia passare una serata più seria, ma allo stesso tempo emozionante, si potrebbe vedere Erin Brocknovich, film che ha fatto guadagnare a Julia Roberts il premio Oscar nel 2011. La pellicola racconta la vera storia della donna che raccolse tutte le prove per combattere contro la Pacific Gas&Electric colpevole di aver inquinato le acque della città.

Non esiste amicizia senza un film come Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, dove la protagonista viene a conoscenza della storia di altre due giovani donne che negli anni ’30 sono riuscite a emanciparsi gestendo da sole, in una società fortemente maschilistia, il Whistle Stop Cafè.

Se, invece, si ha voglia di una serata più goliardica, il consiglio è quello di guardare Magic Mike: il film del 2012 di Steven Soderbergh con Channing Tatum farà divertire e anche rifare gli occhi. Sulla stessa scia, ma sicuramente più divertente, anche Full Monty, la storia di un gruppo di disoccupati che in un Inghilterra di fine anni ’90 decide di organizzare uno spogliarello per cercare di racimolare qualche soldo. Non può mancare infine l’esilarante Le amiche della sposa in cui un gruppo di damigelle d’onore si ritrova tutto insieme per cercare di trasformare il matrimonio di Lillian in un momento speciale.

Film da vedere da sole per la festa della donna

Se si è deciso di trascorrere una serata da sole in compagnia di un bel film, The Help potrebbe essere la pellicola che fa al caso proprio. Il film del 2011 di Tate Taylor con Emma Stone e Viola Davis ci porta agli inizi degli anni ’60 dove una giovane ragazza vuole emergere come scrittrice e non è per niente interessata a diventare, come le sue coetanee, una brava moglie. Sarà la situazione della comunità di colore del suo paese a colpirla maggiormente, decidendo di raccontare la storia di due donne della servitù offrendo loro un contributo importante per la svolta delle loro vite.

Un’altro film che si potrebbe guardare in occasione di questo 8 marzo è l’intramontabile Volver di Pedro Almodovar con Penelope Cruz, che racconta la vita di tre generazioni diverse di donne. Se si desidera, invece, una serata avvolta dal mistero, non può mancare 8 donne e un mistero di Francois Ozon, nel quale una ricca famiglia composta da sole donne dovrà fare i conti con la morte misteriosa del padre.