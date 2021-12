Da Dune a Free Guy, gli 8 migliori film di fantascienza del 2021

Il 2022 si aprirà col botto grazie all’arrivo di The Matrix: Resurrections, quarto capitolo della celebre saga con Keanu Reeves nei panni di Neo. In attesa della nuova avventura dell’eletto, ecco una breve guida con i migliori film di fantascienza usciti nel corso del 2021. Su tutti spicca il kolossal di Denis Villeneuve Dune, di cui è già confermato l’arrivo del sequel. Spazio anche a Hugh Jackman con il suo Reminiscence e a Free Guy, progetto che sfrutta la comicità di Ryan Reynolds, il Deadpool dei fumetti.

Nell’elenco non appaiono i cinecomic che, sebbene possano condividere alcuni tratti con il genere della sci-fi, meritano una classifica a parte. Ecco dunque perché non ci sono Spiderman – No Way Home, da oggi al cinema, e Zack Synder’s Justice League, di recente insignito del riconoscimento come film più twittato dell’anno.

Gli 8 migliori film di fantascienza del 2021 fra cinema, Amazon, Apple e Netflix

1. Dune, il kolossal di Denis Villeneuve

Parlando di fantascienza nel 2021, non si può non citare Dune. Il film di Denis Villeneuve, che ha portato sul grande schermo i romanzi di Frank Herbert, ha strappato il plauso di pubblico e critica, risollevando anche le sorti di un settore in difficoltà dopo la pandemia. Di recente, il kolossal ha ricevuto anche tre nomination ai Golden Globe, tra cui quella nella categoria “Miglior regista”. La storia segue le vicende di Paul Atreides (Timothée Chalamet), rampollo della famiglia che governa il pianeta Arrakis dopo la caduta degli Arkonnen. Il deserto è ricco di insidie e sarà teatro di una lotta fra casate dura e crudele. Il cast corale comprende anche Jason Momoa, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e Javier Bardem. A gennaio il film sarà su Sky Cinema.

2. Free Guy, la comicità di Ryan Reynolds in un mondo videoludico

Fra i progetti più interessanti del 2021 c’è anche Free Guy – Eroe per gioco, film che vede protagonista Ryan Reynolds. Il volto del supereroe Deadpool per i cinecomic Marvel è qui nei panni del cassiere di banca Guy il quale un giorno si rende conto di vivere in un videogame. Grazie all’aiuto di Molotov Girl (Jodie Corner) decide di passare da semplice comparsa del gioco a vero e proprio eroe della sua storia. Nel cast anche Channing Tatum e Taika Waititi, premio Oscar per Jojo Rabbit.

3. The Tomorrow War, l’esordio di Chris Pratt su Amazon

The Tomorrow War – La Guerra di domani segna l’esordio su Amazon Prime Video di Chris Pratt, protagonista di Guardiani della Galassia e Jurassic World. Al suo fianco c’è Yvonne Strahovski, attrice polacca nota per le sue performance nelle serie Chuck e Dexter. Il film ha inizio durante la finale dei Mondiali di calcio 2022 (quindi in un futuro non troppo lontano), quando in mezzo al campo si apre un portale temporale. Dal futuro, per l’esattezza dal 2048, giungono dei soldati, portatori di un messaggio: il 99,99 per cento della popolazione mondiale morirà per colpa di un’invasione aliena. Al mondo non resta dunque che prepararsi.

4. Reminiscence, la popolazione senza futuro si rivolge al passato

Hugh Jackman è protagonista di Reminiscence – Frammenti dal passato, uno dei titoli di fantascienza più interessanti del 2021. L’ex volto di Wolverine è qui nei panni di Nick Barrister, veterano dell’esercito e ora investigatore privato. Nel suo mondo (siamo nel 2030), il surriscaldamento globale ha causato guerre, reso invisibili le ore diurne e provocato un innalzamento dei mari che ha sommerso gran parte della Terra. La popolazione, incapace di vedere un futuro, si rifugia nei ricordi, vivibili tramite un sistema olografico. Alle sue spalle però c’è una congiura che rischia di distruggere anche gli ultimi barlumi della vita.

5. La mappa delle piccole cose perfette, due amanti in un loop temporale

I clienti di Amazon Prime Video possono trovare on demand, dal 12 febbraio 2021, La mappa delle piccole cose perfette, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Lev Grossman. La storia ruota attorno alla vita di Mark, un adolescente che si ritrova bloccato in un loop temporale dove cerca di abbordare continuamente la solita ragazza. L’amore per quest’ultima lo convincerà a cercare un modo per uscire dalla spirale, tanto da intraprendere lunghi viaggi lontano da casa.

6. Quello che non ti uccide, Frank Grillo contro Mel Gibson

Uscito in lingua originale con il titolo di Boss Level, Quello che non ti uccide rappresenta una delle migliori scelte di fantascienza del 2021 di Amazon Prime Video. La trama racconta la storia di Roy Pulver (Frank Grillo), veterano delle forze speciali che, al suo rientro a casa, muore in un agguato di alcuni sicari. Stranamente però l’evento si ripete nei giorni successivi senza che la vittima ne perda la memoria. Pulver scopre dunque di essere finito una spirale temporale organizzata dal governo. Per uscire deve eliminare Clive Ventor (Mel Gibson), unica via di uscita che potrebbe permettergli di abbracciare nuovamente la sua famiglia. Nel cast anche Naomi Watts e Ken Jeong, noto per essere stato Leslie Chao in Una notte da leoni.

7. Outside the Wire, Anthony Mackie su Netlix al centro di una guerra civile

Lo scorso gennaio è uscito su Netflix Outside the Wire, film di fantascienza con protagonista Anthony Mackie, il nuovo Captain America dei Marvel Studios. Ambientato nel 2036, racconta della guerra civile in Ucraina tra ribelli filo-russi e le forze di resistenza locali. Per sedare il conflitto, gli Stati Uniti decidono di inviare nella zona alcune truppe con a capo il capitano Leo, super soldato androide altamente avanzato e dotato di tecnologia sperimentale. Assieme al tenente Harp (Damdson Idris) dovrà impedire ai terroristi di entrare in possesso di una serie di missili nucleari risalenti alla Guerra Fredda.

8. Finch, Tom Hanks in un mondo distrutto dal sole

Ultimo film di fantascienza della guida è Finch, prodotto di AppleTv+ con Tom Hanks. Alla regia c’è invece Miguel Sapochnik, che i fan de Il Trono di Spade ricorderanno aver diretto alcuni episodi delle ultime due contestate stagioni. La trama si svolge in un futuro prossimo non ben definito in cui le eruzioni solari hanno devastato la Terra, uccidendo la maggior parte della popolazione. Finch, ingegnere robotico sopravvissuto all’apocalisse che vive in una pala eolica con il suo cane, vaga per le rovine del mondo alla ricerca di cibo. Nel frattempo però lavora nel suo laboratorio per dare vita a un’intelligenza artificiale in grado di badare al suo amico a quattro zampe dopo che sarà morto. I raggi UV hanno infatti gravemente danneggiato il suo corpo, vittima di diversi tumori.