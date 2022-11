Da Sognando Beckham a Goal, i migliori otto film in streaming sul calcio

Il calcio è da sempre uno sport trasversale, capace di uscire dal campo e coinvolgere diverse realtà. Non sorprende dunque che anche numerosi registi abbiano scelto il gioco del pallone come tema portante dei loro progetti. Sin dalla fine degli Anni 30, il grande schermo ha accolto storie vere o di finzione di grande impatto. Basti pensare, per esempio, a Il mistero dell’arsenale, pellicola del 1939 che si svolge nientemeno che a Highbury, storico stadio dei Gunners. In occasione del Mondiale in Qatar, che oggi inizia la seconda giornata dei gironi, una lista con i migliori film da guardare in streaming. Dagli indimenticabili Fuga per la vittoria con Stallone e Pelé e Sognando Beckham con Keira Knightley all’iraniano Offiside, mai come oggi così attuale.

I migliori film sul calcio da guardare in streaming durante il Mondiale

1. Sognando Beckham, lo sport al femminile con Keira Knightley

Fra i film più interessanti sul mondo del calcio c’è indubbiamente Sognando Beckham, diretto nel 2002 dalla britannica di origini indiane Gurinder Chadha. La trama racconta la storia di Jess, una 18enne inglese che da sempre ammira il suo idolo David Beckham e sogna di diventare una campionessa nel calcio come lui. Dopo aver conosciuto Jules, sua coetanea che la invita ad unirsi a una squadra locale, trova il coraggio di andare contro il volere della famiglia. Nel cast anche Keira Knightley, celebre per il suo ruolo ne I Pirati dei Caraibi, che proprio qui ha ottenuto il successo internazionale. Il film è disponibile online su Disney+.

2. Shaolin Soccer, quando il kung fu incontra il gioco del calcio

Arbitri, rigori e filosofia zen è il titolo italiano che accompagna l’originale Shaolin Soccer, film del 2001 con Stephen Chow, che ne è anche regista e sceneggiatore. La narrazione si concentra su un ex calciatore che, dopo aver venduto il risultato di un match per una copiosa somma in denaro, viene aggredito ed è costretto a ritirarsi per le ferite riportate. Un giorno, un giovane studente di Shaolin kung fu lo contatta per formare e allenare una squadra di calcio, fondendo alcune tecniche delle arti marziali. Disponibile in streaming su Apple Tv+ e Amazon Prime Video, si ispira alla serie di animazione Holly e Benji.

3. Ultras, il film di Netflix sulle tifoserie con la musica di Liberato

Francesco Lettieri, già regista dei videoclip del napoletano Liberato, dirige per Netflix Ultras, film del 2020 con Aniello Arena e Simone Borrelli. La trama si concentra su Sandro “il Mohicano”, storico capo degli ultras Apache del Napoli. A seguito di numerosi episodi di violenza, subisce il daspo che gli vieta di accedere per sempre alle manifestazioni sportive. Mentre prova a tirarsi fuori dal giro e cambiare vita, un giovanissimo ragazzo tenta di farsi strada nel mondo degli ultras per vendicare il fratello morto in uno scontro tra tifosi. Celebre anche la soundtrack, scritta proprio dal rapper Liberato, tra cui il brano We Come from Napoli.

4. Prima del calcio di rigore, calcio e omicidi nel film di Wim Wenders

Tornando indietro nel tempo e risalendo fino al 1972 è possibile imbattersi in Prima del calcio di rigore, film di Wim Wenders, Palma d’Oro a Cannes per Paris, Texas nell’84. Suo primo lungometraggio a colori, segue la storia del portiere Joseph Bloch dopo un’espulsione per aver aggredito l’arbitro. Mentre vaga per Vienna senza meta, incontra una giovane ragazza e, senza apparente motivo, la uccide. Inizia a fuggire dalla polizia, salvo poi ricredersi e fornire persino indizi che portino alla sua cattura. Disponibile in Rete su Prime Video, è adattamento dell’omonimo romanzo di Peter Handke, autore peraltro della sceneggiatura del film.

5. Fuga per la Vittoria, il cult del 1981 con Stallone e Pelé

Chi pensa a un film sul mondo del calcio non può fare a meno di ricordare Fuga per la vittoria, cult del 1981 di Josh Hutson con Sylvester Stallone. Durante la Seconda guerra mondiale, l’ex calciatore britannico John Colby lascia lo sport per unirsi alle truppe alleate, ma viene catturato dai tedeschi. Un maggiore nazista lo vede in prigione e, commosso per la sua sorte in quanto anch’egli ex giocatore, gli propone di formare una squadra e giocare contro i nazisti. Nel cast Michael Caine e Max von Sydow, oltre alle stelle del calcio Pelé e Bobby Moore, entrambi campioni del mondo rispettivamente con Brasile e Inghilterra. Il film è disponibile su Now Tv con abbonamento e su tutte le altre piattaforme per il noleggio.

6. Goal!, il primo capitolo della trilogia con le stelle del calcio al Real Madrid

Amazon Prime Video ed Apple Tv+ offrono il noleggio a pagamento di Goal!, film del 2005 di Danny Cannon con Kuno Becker e Alessandro Nivola. La trama ha come protagonista un giovane messicano, straordinario talento del calcio ma proveniente da una famiglia povera. Giunto illegalmente a Los Angeles, viene notato da un ex calciatore inglese che gli propone un provino con il Newcastle in Inghilterra. Di comune accordo, i due omettono l’asma del ragazzo, riuscendo così a farlo entrare in prima squadra. Il film ha generato anche due sequel, Goal II – Vivere un sogno e Goal III – Taking on the World. Curiosamente, al secondo capitolo parteciparono anche le stelle del Real Madrid Beckham, Ronaldo, Casillas e Raul oltre ai fuoriclasse del Barcellona Ronaldinho e Henry.

7. Offside, il calcio racconta la condizione delle donne in Iran

Orso d’argento al Festival di Berlino, Offside rappresenta uno dei film più belli e attuali del momento. Diretto dal regista Jafar Panahi, Leone d’Oro a Venezia per Il cerchio, racconta la difficile situazione delle donne in Iran. La trama si svolge infatti a Teheran, nel 2005, durante la partita del Team Melli contro il Bahrain per le qualificazioni al Mondiale in Germania. Un gruppo di sei tifose sfida la legge e la morte pur di assistere alla partita. Un film mai così attuale, mentre in Iran proseguono le proteste dopo la morte di Mahsa Amini. Il film è disponibile in streaming sulla piattaforma Chili.

8. Goool!, il calcio nell’animazione con le voci di Ariana Grande e Shawn Mendes

Il mondo del calcio ha coinvolto anche il cinema di animazione. È il caso di Goool!, progetto del 2013 di Juan José Campanella che si ispira a un racconto letterario argentino. La trama si concentra su Amadeo, un padre preoccupato per la salute del figlio che gioca sempre con un tablet. Per questo, una sera, gli racconta la storia di quando, da bambino, giocò una partita di calcio indimenticabile. Entrò in campo infatti con le pedine del suo calcio balilla, che improvvisamente avevano preso vita per aiutarlo a sconfiggere il suo rivale storico. Le voci inglesi hanno visto la partecipazione delle popstar Ariana Grande e Shawn Mendes oltre che dell’attrice Bella Thorne.