Filippo Magnini e il matrimonio con Giorgia Palmas: “Prima del sì ho pianto, sono crollato”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno raccontato qualche dettaglio sul loro matrimonio celebrato il 14 maggio 2022 nella chiesa di San Sininno ad Argegno (Como). I due, che stanno insieme da quattro anni, si erano già sposati con rito civile lo scorso anno e hanno ora ufficializzato la loro relazione davanti a Dio.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: il matrimonio

Intervistato da Chi, che ha pubblicato il servizio realizzato durante il grande giorno, l’ex nuotatore ha dichiarato di essere riuscito a godere della bellezza della vita “dopo anni di dolore che non sono finiti data la guerra in corso”. Ha quindi ammesso che ci sono stati eventi in passato che l’hanno indurito molto e gli hanno fatto perdere il gusto di sorridere, ma ha affermato che grazie alla sua neo-moglie si è rialzato.

Poi un dettaglio sul momento precedente all’ufficializzazione del loro legame: “Dinanzi alla promessa di matrimonio fatta davanti a Dio, mi sono sentito piccolo, nudo, avvolto dall’amore. Sono crollato e ho pianto”. Grande emozione anche per la Palmas, la quale ha sottolineato che “non riuscivo a togliere gli occhi da mio marito, per me c’era solo lui e non vedevo nessun altro”.

I due hanno inoltre raccontato che la notte prima delle nozze hanno dormito insieme alla loro figlia Mia di un anno e mezzo. “La buonanotte è stata magica. Non ci siamo baciati ma guardati e insieme abbiamo detto: ‘Oh, domani dopo tanta attesa siamo marito e moglie’”.

“Un altro figlio? Ennesima magia”

Per quanto riguarda infine l’ipotesi di allargare la famiglia, di cui fa parte anche la figlia di 12 anni che Giorgia ha avuto da Davide Bombardini, la coppia non si è scomposta: “Pensare al futuro? Chi lo sa. Anche il concetto di famiglia non può trovare oggi una risposta, in questi ultimi anni siamo stati frastornati da ogni genere di calamità mondiale. Se dovesse arrivare un altro figlio, sarebbe per noi l’ennesima magia”.