Filippo Laganà: età, madre, malattia e film del figlio di Rodolfo

Filippo Laganà è il figlio del celebre attore Rodolfo Laganà. Nato nel 1994, sarà presto in tv con il film Amici per la pelle, un film autobiografico in onda domenica 9 aprile.

Filippo Laganà: i genitori e la malattia

Ormai 29enne, Filippo è nato dall’unione tra il celebre attore comico e Antonella. Di quest’ultima si sa poco, ma si sa che ad accomunare figlio e padre, invece, è il loro stato di salute: Rodolfo ha la sclerosi multipla, mentre il figlio è stato affetto dalla malattia di Wilson. Nel 2015, Laganà padre aveva infatti annunciato di soffrire di SM da quattro anni: nonostante l’aggravamento della malattia, rivelatasi ben presto aggressiva, il comico ha proseguito comunque la sua attività di attore.

Il figlio Filippo, invece, ha scoperto di avere la malattia di Wilson mentre si trovava in America. Si tratta di una malattia genetica caratterizzata da un accumulo eccessivo di rame nell’organismo, in particolare nel fegato e nel cervello. Era a New York quando all’improvviso ha sentito la pancia gonfiarsi e il volto ingiallirsi, decidendo così di tornare in Italia: «Ero con la mamma, mi hanno portato in ospedale e lì mi hanno fatto una diagnosi immediata e ho subito un trapianto di fegato». Così ha spiegato il malessere accusato: «Il mio fegato era diventato una pietra, gli organi erano andati in pappa e l’unica alternativa era fare un trapianto. Non era proprio una passeggiata, ma non ho avuto paura. Non ho mai avuto paura. Dopo, ho avuto paura. Tre, quattro mesi fa mi sono reso conto di quello che ho superato. Mio nonno, che era un famoso chirurgo, ha salvato la vita alla mamma del medico che mi ha effettuato il trapianto di fegato».

Il film Amici per la pelle

Filippo Laganà è comparso al cinema nel 2016 con il film Miami Beach accanto a Max Tortora, ma lo vedremo presto in tv con Amici per la pelle, che racconterà proprio la sua storia e la sua malattia. Si tratta di una pellicola che affronta il tema dei trapianti di fegato e che andrà in onda domenica 9 aprile alle ore 21.25 su Rai 1. Accanto a lui ci sono anche Nancy Brilli, Massimo Ghini, Milena Miconi, Gianfranco Jannuzzo e Giampiero Ingrassia.

Il regista Pierluigi Di Lallo ha raccontato: «La storia è tratta dalle reali vicissitudini di Filippo Laganà che, nel giro di pochi giorni, ha visto la propria vita appesa a un filo. Prendendo spunto da quanto accaduto a lui, si è cercato di trattare con delicatezza e leggerezza un tema importante come quello del trapianto, unendolo ad altri valori fondamentali quali il vincolo familiare, la passione per la vita e la voglia di progettare un nuovo futuro».