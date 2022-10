Filippo Ganna, il destino di un cronoman

L’immagine di un motorino con le fattezze umane è l’unica che può rendere davvero al meglio l’idea di cosa sia Pippo Ganna, il colosso di Verbania. L’impresa siglata lo scorso fine settimana racconta di un ciclista che in un’ora ha completato poco meno di 57 chilometri, esattamente 56,792 km. Un ritmo che un cinquantino non riuscirebbe a mantenere senza rischiare di fondere. Lui non ha fuso, anzi. Ha mantenuto quella potenza a livelli difficili anche da aggettivare. Un’emozione lunga 60 minuti, dal primo all’ultimo secondo.

Il destino di un cronoman

Quel che rappresenta Ganna per il ciclismo italiano, in una fase avara di grandi gioie, è difficile da raccontare. Con il ritiro dalle corse di Vincenzo Nibali, al pedale tricolore resta infatti solo lui come punto di riferimento. Rispetto ad altri campioni, Ganna incarna un caso unico: non ce ne vorrà Francesco Moser, ma un cronoman con le doti di Pippo non era mai nato in Italia. Certo, Ganna non vincerà mai un Giro d’Italia o un Tour de France, che nell’immaginario collettivo sono – forse a ragione – le gare più prestigiose. Il fisico statuario – con il suo 1,93 di altezza – non può consentirgli di reggere il passo degli scalatori in salita: qualsiasi tentativo di trasformarlo in un uomo da corsa a tappe finirebbe per snaturarlo, danneggiandolo. Bisogna quindi accettare la sua natura di cronoman, il numero uno.

Un capolavoro costruito in sei anni

Dalla pista come campione dell’inseguimento a un’altra pista che lo ha incoronato recordman dell’ora. Fino al record del mondo fissato proprio il 15 ottobre nella finale-derby con Jonathan Milan. Filippo Ganna ha costruito un capolavoro in poco tempo, sei anni, facendo incetta di un bel po’ di successi e di due maglie iridate a cronometro su strada. I primi passi, o meglio le prime pedalate di successo sono comunque arrivate in veste di pistard: nel mondiale di Londra del 2016, ad appena 20 anni, ha conquistato il primo oro della sua carriera, battendo in finale il tedesco Dominic Weinstein. In quello stesso anno, all’Olimpiade di Rio, non è bastato il suo motore, ancora non a pieno regime, per andare a medaglia: nell’inseguimento a squadre l’Italia trainata da Ganna si ferma al sesto posto. Ma è stato il trampolino di lancio per il trionfo dell’edizione successiva dei Giochi Olimpici, quelli di Tokyo. Il cronoman verbanese, infatti, ha vissuto una grande fase di crescita, che gli ha consentito di ottenere un argento mondiale su pista, nel 2017, e altri due ori, nel 2018 e nel 2019. Nel frattempo, però, Pippo Ganna ha iniziato a familiarizzare con la corsa su strada, seppure in maniera molto parsimoniosa, con la maglia della Uae Emirates. Nel 2018 ha preso confidenza con le Classiche del Nord, che tuttora sembrano essere nelle sue corde: al Giro delle Fiandre ha assaggiato una fuga da lontano, prima di ritirarsi, mentre alla Parigi-Roubaix è finito fuori tempo massimo. Un modo per conoscere le strade dove ora vuole recitare un ruolo di primo piano. Nel 2019 c’è stato il passaggio al Team Sky, poi diventato Ineos, momento decisivo per la sua crescita atletica.

Un crescendo fino all’impresa di Tokyo

L’anno della vera consacrazione è stato il 2020, iniziato con il quarto oro nell’inseguimento individuale su pista, a Berlino, migliorando il record del mondo nella disciplina, davanti allo statunitense Ashton Lambie, suo storico avversario. Ma in quella stagione Ganna ha mostrato la sua qualità anche in strada. Lo stop per il Covid non ha condizionato il bilancio: il primo posto nell’ultima crono della Tirreno-Adriatico, disputata a settembre a causa della pandemia, lo ha presentato come grande favorito del mondiale a cronometro su strada a Imola, dove ha portato a casa la prima maglia iridata su strada, infliggendo un distacco di 27 secondi al fenomeno belga Wout Van Aert. Al Giro d’Italia si è presentato con un titolo in bacheca niente male: così in quell’edizione della corsa rosa ha portato a casa quattro tappe, indossando la prima maglia rosa della carriera. Ma se i successi nelle tre cronometro non hanno sorpreso più di tanto, nella memoria è scolpita l’impresa compiuta nella tappa con arrivo a Camigliatello Silano, che presentava varie asperità. In quell’occasione sembrava che Ganna dovesse svolgere le mansioni di gregario per il compagno di squadra, l’esperto Salvatore Puccio, durante una lunga fuga. Invece il gigante verbanese staccò tutti, anche in salita, andandosi a prendere un successo in solitaria molto diverso da quelli ottenuti nelle prove contro il tempo. Il feeling con il Giro d’Italia è continuato nel 2021 con la vittoria nella crono iniziale, che gli fatto rimettere la maglia rosa sulle spalle. A chiudere il cerchio c’è stato il successo anche nella crono conclusiva della corsa, al termine di un Giro che lo ha sempre visto al fianco di Egan Bernal, vincitore della classifica generale finale. Ma il capolavoro di Pippo Ganna è stato firmato in quell’estate, quando ha trascinato la nazionale di inseguimento su pista alla conquista dell’oro olimpico a Tokyo a conclusione di una rimonta strepitosa nella finale contro la Danimarca. Manco a dirlo fu Ganna a recuperare il gap accumulato nei precedenti giri. Un evento epocale per il ciclismo italiano.

Pippo, un alieno umano non una macchina infallibile

L’unico anno che non sembrava sorridere al campione italiano delle crono era il 2022. Dopo un Tour de France che non lo ha mai visto grande protagonista, ha dovuto accontentarsi del bronzo all’Europeo di cronometro su strada, dietro gli svizzeri Stefan Bisseger e Stefan Kung, e addirittura ha chiuso settimo al mondiale. Ma una ragione c’era: la voglia di abbattere tutti i muri del record dell’ora. Per un risultato che ha riscritto la storia della competizione. Eppure nell’ora del trionfo è bello sottolineare un tratto di “Super Pippo”: quello di essere un “alieno umano”, non una macchina infallibile, come impropriamente gli si chiede. Ormai fa più notizia il Ganna che non vince rispetto rispetto a quello che inanella successi. Così, ogni volta che non è primo in una prova a cronometro, c’è chi storce la bocca, chi gli suggerisce di cambiare squadra, o chi addirittura preconizza un precoce declino. Sciocchezze. Nel ciclismo anche i numero uno vengono sconfitti.