Filippo Ganna positivo al Covid, si ritira dal Giro d’Italia

Filippo Ganna fuori dal Giro d’Italia, proprio alla vigilia della cronometro di Cesena. Il ciclista italiano, re delle crono, è infatti risultato positivo al Covid dopo aver accusato lievi sintomi influenzali nelle ore successive alla tappa di Campo Imperatore. In base al regolamento della Corsa Rosa, Ganna è stato costretto ad abbandonare la gara.

Filippo Ganna will regrettably not line up to contest today’s Stage 8 of the 2023 #Giro, after testing positive for Covid-19 and displaying mild, flu-like symptoms.

Filippo will now rest and recover fully before resuming his remaining 2023 race programme. pic.twitter.com/90rVQyhIQ7

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 13, 2023