Filippo Ferlazzo, chi è l’uomo che ha ucciso un ambulante a Civitanova Marche

Si era allontanato dopo la folle aggressione lungo Corso Umberto I, costata la vita al venditore ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu. Ripreso dalle telecamere di sicurezza, così come da più testimoni presenti sul posto, Filippo Ferlazzo è stato rapidamente rintracciato e arrestato.

Omicidio in strada a Civitanova Marche, Ferlazzo ha alle spalle precedenti penali

Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, operaio 32enne di origini salernitane domiciliato a Civitanova Marche, ha alle spalle piccoli precedenti penali. Le immagini terribili del pestaggio raccontano in modo inequivocabile quanto accaduto: praticamente dal nulla ha aggredito Alika Ogorchukwu, colpendolo ripetutamente con una stampella, alla testa e su tutto il corpo. Non si è fermato nemmeno quando il venditore ambulante è caduto a terra, anzi: gli si è seduto sopra, tenendogli il capo schiacciato sul marciapiede. Ferlazzo è stato arrestato non solo per omicidio volontario, ma anche per rapina, dato che ha sottratto alla vittima un cellulare. Il movente, per quanto si possa parlare di movente in casi come questo, è stato banalissimo: Filippo Ferlazzo ha detto che Alika Ogorchukwu aveva rivolto apprezzamenti verbali alla sua fidanzata, dopo essere stato particolarmente insistente (almeno secondo l’omicida) nel tentativo di vendere dei prodotti alla coppia. La frase pronunciata sarebbe stata: «Bella, compra i miei fazzoletti o dammi un euro».

La stampella era della vittima, claudicante dopo un incidente avvenuto nel 2021

39 anni, Ogorchukwu abitava con la sua famiglia (la moglie e un bambino di 8 anni) a San Severino Marche: vendeva per strada fazzoletti e piccoli accessori, spesso all’uscita dei negozi. E la stampella con cui è stato colpito ripetutamente era sua: nel febbraio 2021 era stato investito da un ubriaco mentre tornava a casa in bicicletta e aveva riportato una lesione permanente al nervo del polpaccio sinistro, che lo aveva reso claudicante. «Quell’uomo chiedeva i soldi con insistenza. Si è avvicinato a me con grande invadenza e il mio compagno ha perso le staffe», ha dichiarato agli inquirenti la compagna 45enne di Ferlazzo.