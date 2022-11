Filippo Felici accoltellato sotto casa: arrestato un 24enne per l’omicidio

È stato arrestato un giovane 24 anni presunto omicida di Filippo Felici. Il ragazzo che venne accoltellato sotto casa lo scorso 27 ottobre finalmente potrà avere giustizia anche se comunque gli inquirenti continuano a lavorare per scoprire la verità.

L’omicidio di Filippo Felici

Filippo Felici si trovava in strada sotto casa sua nel quartiere Tuscolano di Roma. Improvvisamente, è stato assalito da un’altra persona che lo ha accoltellato violentemente alla schiena. Filippo era un ragazzo molto conosciuto nella zona che lavorava come pizzaiolo nella zona Colli Albani. Quella sera era uscito per portare a spasso il suo cane, Brando, al quale era molto affezionato. Tutti lo ricordano con parole dolci: «Era un ragazzo generoso, aveva tanti amici e si fidava di tutti. Sognava in grande».

Dopo l’aggressione, ad allertare i soccorsi ci ha pensato un passante che lo ha trovato a terra e ricolmo di sangue. I soccorsi una volta arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Inoltre, il testimone che ha trovato Filippo Felici, ha confermato di aver visto due persone scappare poco dopo aver visto il ragazzo a terra. Tra i due fuggitivi ci sarebbe anche il 24enne accusato di essere l’omicida del giovane. Secondo gli inquirenti, alla base dell’omicidio di Filippo ci sarebbe una questione legata alla droga.

L’arresto del presunto assassino

Il presunto killer di Filippo Felici sarebbe stato fermato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi dalla Squadra Mobile di Roma. La Procura dopo il fermo degli agenti, ha convalidato l’accusa di omicidio e per questa ragione ora il ragazzo di 24 anni si trova in carcere. Potrebbe essere stato un coetaneo di Filippo a ucciderlo quindi.

Inoltre, dinanzi al gip, il presunto assassino ha confermato di aver discusso e litigato con Filippo Felici. Il movente dell’omicidio comunque è ancora sconosciuto, perché il ragazzo arrestato ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli.