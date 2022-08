Filippo Cornia scomparso da due mesi: cosa si sa del giovane di Spezzano

«Ribadisco quanto detto a fine giugno, non può essersi spostato con una macchina se non con un autostop, non può aver preso un aereo. Potrebbe invece essere salito su un autobus o su un treno, ma davvero non riusciamo a capire dove possa essere: abbiamo davvero setacciato ogni pista plausibile, in casa abbiamo verificato e non manca nulla di suo». Così la sorella di Filippo Cornia commenta la sua scomparsa. Il 27enne non dà più sue notizie dallo scorso giugno. Il giovane è scomparso da Spezzano, ma era residente a Pozza di Maranello.

Filippo Cornia, le ultime notizie su di lui

Lo scorso 26 giugno, il ragazzo è scomparso. L’ultima telefonata è stata con il padre, al quale avrebbe detto di essere a Sassuolo. Quando è scomparso, pare non avesse con sé la carta di identità e non ha la patente. Una persona lo avrebbe avvistato il giorno successivo in bici. Il 27enne lavorava come interinale alla Ferrari di Maranello. La famiglia ha ricevuto diverse segnalazioni nel corso del tempo, ma nessuna si è rivelata attendibile.

L’ultima riferiva che il giovane si trovanne sulla Riviera, a Lido di Savio. Al momento, la famiglia ha scelto di non partecipare a programmi televisivi, ma di diffondere la notizia sui social.

Le segnalazioni cadute nel vuoto

In merito al ragazzo di 27 anni, sono fioccate una serie di segnalazioni. C’è anche chi ha dichiarato di averlo visto su un cavallo a torso nudo, ma queste segnalazioni non hanno portato ad alcuna traccia.

Il ragazzo è alto 1,75 metri, può avere la barba e ha i capelli neri. Chi dovesse vederlo è pregato di contattare le Forze dell’Ordine. Non si esclude alcuna pista. La sua famiglia non sa nulla da due mesi, ma trova difficile che il ragazzo possa essere caduto nel vuoto dopo la telefonata al padre.