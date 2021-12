Filippine, sono già più di 120 le vittime accertate del tifone Rai

Continua a salire il tragico bilancio del tifone Rai, il più forte ad aver colpito le Filippine quest’anno: secondo fonti ufficiali locali, il numero dei decessi registrati è pari a 121, ma potrebbe aumentare man mano che le squadre di soccorso raggiungono le zone devastate dal tifone. Circa 300 mila le persone costrette ad abbandonare le proprie case

Tifone Rai, il bilancio è ancora provvisorio

Il governatore dell’isola turistica di Bohol, Arthur Yap, ha annunciato su Facebook che nella sua provincia sono morte 72 persone. Nelle isole Dinagat, il capo della stampa della provincia, Jeffrey Crisostomo, ha riferito di altri dieci morti. Queste comunicazioni ufficiali portano il numero di vittime accertate a superare quota 120, ma il timore è che sia destinato a salire di ora in ora.

Il tifone Rai, accompagnato da venti che hanno raggiunto i 195 chilometri orari, ha spazzato giovedì e venerdì le Filippine centro-meridionali, facendo saltare in aria i tetti, strappando i pali e interrompendo le comunicazioni, prima di prendere il largo dal Sud della Cina. Centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni, mentre il governo ha dispiegato militari, polizia, guardia costiera e vigili del fuoco nelle aree più colpite per assistere nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Tifone Rai, devastazione totale

Il tifone Rai (denominato in alternativa Odette) si è rivelato il più intenso mai registrato per il mese di dicembre nel Mar Cinese Meridionale. E, in generale, la sesta tempesta ad avere una pressione inferiore a 915 hPa nell’area delle Filippine dal 1951 (più il valore è basso, maggiore è la sua forza). Impressionanti le foto aeree rese pubbliche dall’esercito, che hanno mostrato danni considerevoli nelle regioni attraversate. Pesanti macchinari sono arrivati per liberare le strade bloccate da alberi e pali della luce. Oltre 220 i comuni rimasti senza elettricità. Navi dell’esercito e della guardia costiera sono state inviate per portare acqua, cibo e medicine ai filippini in difficoltà.