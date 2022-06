Filippine, gli archivisti salvano le testimonianze delle atrocità di Ferdinand Marcos Senior

Salvaguardare la memoria per tenere traccia degli orrori del passato e non dimenticare il sacrificio di chi si è opposto alla dittatura in nome della libertà. Questo l’obiettivo degli archivisti filippini che, in queste settimane, stanno dedicando tutte le loro energie alla catalogazione e al salvataggio dei documenti che fotografano nero su bianco le atrocità commesse dal dittatore Ferdinand Marcos Senior ai tempi del suo mandato presidenziale. Un’operazione che, dopo la recente elezione del figlio alla carica di capo di Stato, si è trasformata in una vera e propria missione per salvare i resoconti delle migliaia di vittime di stupri, torture e misteriose sparizioni.

Tutelare gli archivi per non dimenticare il passato

A barcamenarsi in un’infinita distesa di scatoloni di cartone che riempiono i corridoi stretti dell’archivio cittadino è Carmelo Victor A Crisanto, direttore della Commissione commemorativa delle vittime di violazioni dei diritti umani. È lui che, al momento, si sta occupando di mettere online i documenti in modo da proteggerli da eventuali tentativi di distruzione e, soprattutto, da renderli accessibili ai ricercatori. «Il mio compito principale è preservare l’evidenza documentale di cui disponiamo», ha spiegato al Guardian.

Nonostante la mole di lavoro non sia poi così esigua, la campagna elettorale e la successiva vittoria di Ferdinand Marcos Junior lo hanno motivato a stringere i denti e a intensificare i ritmi. L’utilizzo smodato che il candidato ha fatto di fake news e bufale per glorificare il cursus honorum del padre, notoriamente macchiato da accuse di corruzione e abuso di potere, è proprio quello che attivisti, intellettuali e sopravvissuti al regime temono possa diventare abitudine attraverso la distorsione degli eventi storici e, peggio ancora, la scomparsa delle testimonianze che inchiodano il vecchio leader e smentiscono i tentativi di vendere ai filippini un’immagine ingannevole e lontana dalla realtà.

Anche i cittadini si battono contro il rischio di censura

La corsa alla tutela della storia del Paese non ha coinvolto soltanto l’archivio. Nelle settimane successive ai risultati elettorali, infatti, sono stati diversi i negozi che hanno messo in vendita saggi e manuali che descrivevano nel dettaglio i soprusi e le prevaricazioni perpetrate durante l’era Marcos (in particolare la legge marziale con cui ridusse le libertà civili, arrestò gli oppositori, depotenziò il Parlamento e vietò l’attività dei media), vendendone tutte le copie a disposizione. Così come più di 1700 studiosi hanno proposto e firmato un manifesto nel quale hanno preso solennemente l’impegno di difendere la verità e battersi, soprattutto in contesto accademico, contro ogni tipo di censura o bavaglio.

«Dopo le elezioni, è scoppiato il panico», ha raccontato Francis Gealogo, docente di storia all’Università di Manila, «il desiderio di non disperdere la memoria del Paese ha spinto i cittadini a comprare libri quasi come se fossero cibo e ci si dovesse preparare a una carestia imminente. Siamo tutti molto preoccupati all’idea che questi testi, presto, vengano vietati e le librerie costrette a rimuoverli dal catalogo». Non si tratta affatto di una paranoia ingiustificata: già prima delle presidenziali, infatti, librai, atenei e uomini di cultura sono spesso finti nel mirino delle autorità per le loro idee controcorrente. Che, etichettate come comuniste, hanno spesso rischiato di esporli ad attacchi verbali e violenze fisiche.

Rivive il ricordo dell’orrore

Al momento, Crisanto è riuscito a digitalizzare buona parte del materiale grazie alla collaborazione di una squadra di volenterosi universitari. «Per loro è stata un’esperienza forte, erano inorriditi e tormentati da un profondo senso di impotenza», ha aggiunto, sottolineando come molti degli individui torturati dal regime Marcos avessero proprio la loro età. I file caricati sul database raccolgono le storie di 11.103 persone che, nel 2014 e prima della chiusura del Comitato per le rivendicazioni delle vittime di violazione dei diritti umani, sono riuscite a ottenere un risarcimento. In realtà, il numero reale delle vittime è decisamente più alto: al board dell’associazione, infatti, presentarono richiesta oltre 75 mila soggetti. Molti dei quali si sono visti sbattere la porta in faccia perché privi di sufficienti prove che potessero certificare gli abusi che dicevano di aver subito decenni e decenni prima.

Intanto, mentre il backup procede a un buon ritmo, c’è ancora un cospicuo repertorio di carte che, sparso altrove, esiste soltanto in copia fisica e che potrebbe essere presto saccheggiato e distrutto. Anche se di proprietà di privati. «La grossa fortuna di quest’operazione è che la società civile è determinata a portarla a termine con tutte le sue forze», ha ribadito Gealogo, «il problema grosso, tuttavia, è che è complicato tagliare il traguardo quando, dall’altra parte, il governo spinge per un revisionismo storico capillare e, chiaramente, negativo».

Marcos Jr, campione di disinformazione

Il riferimento è, ovviamente, a Marcos Jr che, tra comizi e dichiarazioni alla stampa, non ha mai chiesto scusa per gli errori del padre. Anzi: ha sempre cercato di sminuirne la portata, propagandando, soprattutto sui social, una narrazione che ritraeva il governo del dittatore come un periodo fiorente, dominato da un’economia propizia e una società equilibrata e armonica. «Quello che ci turba è proprio questo: la diffusione di un pensiero totalmente fantasioso», ha concluso Gealogo, «uno scenario che finirebbe per intaccare l’insegnamento della storia nelle scuole e, in generale, la coscienza che la popolazione ha del passato».