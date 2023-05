Filippa Lagerbäck e il tumore di Daniele Bossari: «L’abbiamo affrontato tenendoci per mano»

In una recente intervista concessa al Corriere della Sera, Filippa Lagerbäck ha avuto l’occasione di parlare di uno dei momenti più difficili della sua vita di coppia, quello in cui al marito Daniele Bossari è stato diagnosticato un tumore alla gola.

Filippa Lagerbäck parla del tumore di Daniele Bossari: «È in fase di follow up»

Sono in tanti a voler sapere come sta oggi il celebre conduttore, in tempi non sospetti fra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel merito della questione, la modella e volto di Che tempo che fa non ha avuto brutte notizie da dare, nonostante si sia comprensibilmente voluta muovere con i piedi di piombo. A proposito delle condizioni del compagno, Lagerbäck ha dunque commentato: «È in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase “guarito definitivamente” passano anni».

Com’è normale che sia, all’interno della coppia in questi anni non sono certo mancate le crisi e i grandi momenti di paura e di sconforto. I nuvoloni oscuri in arrivo però sono stati scacciati con la complicità e con un lavoro che i due hanno fatto insieme, passo dopo passo. «Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza», ha commentato Filippa. La quale ha aggiunto che lei e il marito si sono affidati alla scienza e spiegato che le persone che li hanno seguiti li hanno sempre supportati con parole di conforto («Vivere a pieno e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro.”Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi”, ci hanno detto. Sono molto grata per questo approccio»).

L’ora più buia: quando Bossari ha parlato per la prima volta del cancro

A settembre 2022, con un toccante post Instagram, l’ex conduttore di Colpo di fulmine e del Festivalbar si era aperto con i suoi follower rivelando per la prima volta di essere stato colpito dalla terribile malattia. La massa tumorale apparsa in gola l’ha costretto a un lungo percorso di chemio e radioterapia che gli ha però permesso, alla fine, di guarire. Da adesso in poi, ad ogni modo, il presentatore sarà come molti ex pazienti oncologici costretto ad una serie di controlli frequenti per poter scongiurare il rischio di recidive.