Filip Kostic alla Juve, accordo raggiunto: il serbo è atteso a Torino

Il calciatore serbo di 29 anni Filip Kostic è passato alla Juve. Giorno triste per l’Eintracht Francoforte, che vede andar via un grande campione riscattato dopo una stagione 2019/2020 con 51 presenze in campo e 12 gol – di cui 5 in Europa League. Kostic non si era risparmiato neanche nella scorsa stagione, quando aveva portato a casa 30 presenze, 4 gol e 17 assist.

Filip Kostic alla Juve: i dettagli dell’accordo

Quando la Juventus chiama, non è mai un caso. Il contratto prevede 2,7 milioni di euro a stagione per 3 anni, fino a giugno 2025. Poi si vedrà. Il club che lo saluta, invece, potrebbe avere 15 milioni di euro. Una buona consolazione, considerato che sono ancora in ballo 2-3 milioni di bonus (da capire se inclusi o esclusi dai 15 milioni). Il 29enne serbo non verrà quindi convocato per la Supercoppa Europea del 10 agosto contro il Real Madrid ed è atteso al più presto nel capoluogo piemontese.

«Abbiamo sempre detto che non avremmo messo alcun ostacolo sulla sua strada se avessimo ricevuto un’offerta che fosse buona per tutte le parti». Così ha spiegato in un comunicato il direttore sportivo del club tedesco, Markus Krosche. Ora c’è da vedere quali saranno le meraviglie del campione serbo in maglia bianconera.

Chi è Filip Kostic

Prima della straordinaria carriera all’Eintracht Francoforte, Kostic era stato ceduto all’Amburgo. Una squadra con cui non era mai nata l’intesa, tanto che la cessione al club tedesco era arrivata il 20 agosto 2018. Per il calciatore è stata la svolta, prima di raggiungere l’Italia e Torino. E prima?

Classe ’92, Kostic ha iniziato la sua carriera con il top dei club serbi, la Radnički Kragujevac. Passato poi all’olandese Groningen, sembrava che nessuno potesse fermarlo. Poi il passaggio alla Stoccarda, dove il calciatore resta per 5 anni fino alla retrocessione pur senza disdegnare le presenze nella nazionale serba: under 19, under 21, poi stabile dal 2015.