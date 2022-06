Da Filicudi in Sicilia alla greca Siro, 10 isole in Europa per una vacanza relax

L’estate è alle porte e, per chi non l’ha già fatto, è il momento di pensare alle vacanze. All’orizzonte si preannunciano mesi torridi in tutta Europa tanto che già in questi giorni si stanno registrando in molte nazioni temperature record con punte anche di 40 gradi. Ecco perché è il caso di scegliere una meta capace di offrire acque fresche e rivitalizzanti, relax in riva al mare e la tranquillità. Il Guardian ha selezionato 10 piccole isole solitamente poco affollate per fuggire dal caos quotidiano e goderne a pieno di sole, spiagge e natura. Dominano Francia e Grecia, ma c’è spazio anche per l’Italia con Filicudi in Sicilia.

LEGGI ANCHE: Vacanze in estate, le 10 mete italiane più economiche

Da Filicudi in Sicilia alla greca Siro, 10 isole per una vacanza relax

1. Filicudi, l’alternativa della Sicilia a Taormina

La celebre Taormina offre un fascino senza tempo, ma soprattutto in estate può essere tremendamente affollata. Ecco che il Guardian propone un salto alla piccola Filicudi (foto in apertura), isola che consente di fare camminate sulle antiche mulattiere o di partire all’avventura per scalare il cratere vulcanico della Fossa delle Felci. In campo gastronomico è eccezionale la trattoria Da Nino che offre un’ottima pizza ma anche pernottamento con vista mare a partire da 50 euro a persona.

2. Porquerolles, l’isola senza automobili

A piedi o in bicicletta. Sono le sole due alternative per visitare liberamente Porquerolles, la più tranquilla delle Îsles d’Hyères in Francia. Grazie a boschi rigogliosi e spiagge bianchissime, offre una vasta gamma di opzioni ai turisti che la visitano ogni anno. Durante l’alta stagione, il turismo è un po’ invadente, ma dopo aver salutato gli escursionisti si può godere di un paesaggio senza pari. Per cibo e pernottamento, il Guardian consiglia l’Hôtel Résidence Les Mèdes da circa 160 euro a notte.

3. Tabarca, viaggio nella prima riserva marina della Spagna

La Costa Bianca, in Spagna, è molto frequentata d’estate, tanto che ad Alicante trovare un posto libero per farsi il bagno è spesso difficile. Per questo è il caso di virare su Tabarca, gioiello dalle acque così limpide da ottenere il riconoscimento come riserva marina protetta. Fra le attività non mancano snorkeling e visita alle mura fortificate del passato. Per il pernottamento l’Hotel Isla Tabarca offre stanze a partire da 90 euro a notte.

4. La Graciosa, simbolo della natura alle Canarie

Dimenticate il traffico, le macchine e la folla di Lanzarote. Le Canarie sanno essere teatro di relax e pace con La Graciosa, idilliaca riserva marina con stradine sabbiose, spiagge incontaminate e dune selvagge. È possibile muoversi liberamente noleggiando una bicicletta dal villaggio portuale di Caleta de Sebo oppure fare escursioni a piedi nella natura. Impossibile non fermarsi di fronte al lavoro dei pescatori a reti a La Laja. L’Evita Beach Apartamentos dispone di camere con vista sul mare a poco più di 220 euro a notte.

5. Bozcaada, l’isola turca che conserva la sua eredità greca

Nell’Egeo nord-orientale è possibile trovare invece Bozcaada, fuga dalla calura estiva di Istanbul con forte tradizione greca. Qui, secondo la tradizione, gli Achei partirono per consegnare il cavallo di Troia durante il celebre conflitto epico. La cultura classica e quella ottomana convivono parallelamente, tanto che moschee e chiese ortodosse sorgono le une al fianco delle altre. L’Ela Tenedos Hotel offre camere con vista mare a partire da meno di 45 euro a notte, mentre le rive traboccano di taverne e ristoranti.

6. Siro, l’isola greca che fa dimenticare Mykonos

Se si parla di isole greche, probabilmente i primi nomi che vengono in mente sono Mykonos e Tera, sede di Santorini. Chi cerca un viaggio di relax, però, dovrebbe puntare su Siro, che offre il mix perfetto tra vivacità e pace rurale. La sua capitale balneare, Ermopoli, è un tesoro da esplorare con le sue case neoclassiche e variopinte che si innalzano in riva al mare. L’entroterra è popolato da uliveti e frutteti, mentre molte spiagge sono accessibili esclusivamente in barca. Per il pernottamento si consiglia l’Hotel Aristide da circa 240 euro a notte.

7. Cabrera, l’isola a sud di Maiorca fra pirati e soldati spagnoli

A quasi 10 chilometri di distanza da Maiorca si trova Cabrera, isola della Spagna dal passato piratesco. Qui i criminali del mare si affrontarono spesso con l’esercito regio, prima di lasciare posto a prigionieri francesi. Oggi la natura vi regna sovrana con gabbiani, cormorani e lucertole del Caspio. Baie deserte invece offrono una location perfetta per una nuotata in solitaria, mentre nell’entroterra si può visitare il castello medievale che sorge in cima a una collina. L’ostello Cabrera offre camere da 50 euro a notte per due persone.

8. Île de Batz, passeggiate e sport acquatici per tutta la famiglia

Oltre a Porquerolles, la Francia piazza in classifica anche l’Île de Batz. Situata a largo della costa atlantica, dista appena 10 minuti da Roscoff ed è l’ideale per una vacanza in famiglia. Dopo aver noleggiato una bici al porto, ci si può spostare verso le sabbie bianche e acque cristalline di Grève Blanche per una nuotata. I più intraprendenti possono poi scalare i 198 gradini del faro dell’isola per godere della vista panoramica sulla costa bretone. Gli amanti dell’adrenalina possono invece prenotare un posto nel centro di sport acquatici o fare una cavalcata su un pony. L’albergo Les Herbes Folles offre camere al prezzo di 75 euro a notte.

9. Lastovo, in Croazia fra pinete e acque cristalline

Non è facile da raggiungere, ma non è il caso di desistere perché il lungo viaggio vale il prezzo del biglietto. Lastovo, isoletta a 4 ore e mezza di traghetto da Spalato, è una meraviglia per gli amanti dell’otium. Pinete e case in stile veneziano offrono un paesaggio sempre diverso, mentre per gli amanti di arte e architettura vi sono ben 38 chiese visitabili. Impossibile non fare una nuotata nelle acque limpide della baia Skrivena Luka. C’è un solo hotel, il Solitudo, il cui ristorante con vista mare serve un menù di alta qualità. Il prezzo per una notte è di circa 60 euro.

10. Tino, mulini a vento e colombaie nel cuore delle Cicladi

Chiudiamo la lista di piccole isole con Tiro, nel cuore delle Cicladi. A soli 15 minuti di traghetto da Mykonos, vanta un entroterra fertile con mulini a vento e colombaie in stile veneziano oltre a spiagge libere dalla folla di turisti. L’isola ospita anche Panagia Evangelistria, complesso costruito attorno a un’icona miracolosa che secondo la tradizione fu trovata dopo l’apparizione della Madonna a una suora locale. Il Guardian consiglia di prenotare una stanza all’Agali Bay Hotel per 80 euro a notte.