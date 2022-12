Figlio di Salvini rapinato a Milano: cellulare rubato e minacce con una bottiglia

Disavventura per il figlio di Matteo Salvini che, durante la sera di venerdì 23 dicembre, è stato rapinato e minacciato a Milano da tre soggetti che gli hanno rubato il cellulare. L’oggetto è stato restituito da un esercente dopo che, secondo il suo racconto, un avventore ha tentato di venderglielo.

Figlio di Salvini rapinato a Milano

I fatti si sono verificati in via Novara. Arrivato tardi per la cena dell’antivigilia, costui ha spiegato che: «Ero per strada e si sono avvicinati in tre. Sembravano nordafricani. Mi hanno chiesto qualcosa, forse una sigaretta, non ho capito bene». Un classico approccio da rapinatori di strada che non lascia il tempo alla vittima di reagire: «Hanno tirato fuori un coccio di bottiglia e me lo hanno messo sotto al collo. Volevano il cellulare».

Dopo averglielo sottratto, i tre sono scappati a piedi impedendo al ragazzo di avvertire la famiglia. Una volta arrivato a casa, la scorta del padre ha chiamato il numero di emergenza e la telefonata è stata smistata alla Questura. «È capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano. Fortunatamente non si è fatto male nessuno», ha commentato il vicepremier.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti, gli specialisti dell’Antirapine della Squadra mobile e gli esperti della Digos. I poliziotti si sono subito messi al lavoro battendo l’area nei dintorni della rapina, cercando testimoni e telecamere che potessero aver ripreso la scena e verificando l’attivazione del segnale dello smartphone per geolocalizzarlo (cosa che non è avvenuta).

Il cellulare riconsegnato da un commerciante

La svolta è giunta il giorno successivo quando un commerciante egiziano del quartiere San Siro ha chiamato il 112 per avvertire le forze dell’ordine che un avventore aveva tentato di vendergli un telefono come nuovo ad un prezzo di favore. Un affare che ha subito destato sospetti nell’esercente, dato che l’uomo gli aveva lasciato il cellulare per invogliarlo ad acquistarlo. Una volante è dunque corsa al negozio, l’ha preso in custodia e, dopo aver fatto pervenire il figlio di Salvini in Questura, è stato appurato che lo smartphone era proprio il suo. Gi agenti continueranno comunque ad indagare sui responsabili della rapina.