Il figlio del presidente Fia morto in un incidente: addio a Saif Ben Sulayem

Tragedia per il presidente Fia Mohammed Ben Sulayem, suo figlio Saif Ben Sulayem di appena 29 anni è morto in un incidente stradale a Dubai. L’incidente è avvenuto due giorni fa ma solo oggi è stata data la notizia della sua morte.

L’annuncio della morte di Saif Ben Sulayem

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente fatale di Saif Ben Sulayem. Ciò che si conosce al riguardo è la data dell’incidente, ovvero martedì 7 marzo. Dopo due giorni è stata data la notizia ufficiale della morte del figlio del presidente Fia. Inoltre, a dare l’annuncio del decesso di Saif è stata la Federazione Automobilistica degli Emirati. Infatti, attraverso un comunicato social, la Federazione ha scritto: «L’Emirates Automobiles Organization porge le sue più sentite condoglianze a Saif Mohammed Ahmed bin Salim, presidente della Federazione Internazionale Automobilistica (FIA), per la morte del defunto Saif Muhammad bin Salim».

La carriera del figlio di Mohammed Ben Sulayem

Mohammed Ben Sulayem, il presidente Fia, è stato a lungo un pilota motorsport che ha raggiunto discreti successi. Il figlio Saif Ben Sulayem voleva imitare le sue gesta e condivideva con il padre la passione per le auto. Tuttavia, Saif voleva intraprendere una carriera di successo nelle gare su pista. Infatti, per due stagioni, vale a dire nel 2016 e nel 2017, ha gareggiato nel campionato di Formula 4 del suo paese, gli Emirati Arabi Uniti. In quel periodo ha gareggiato contro piloti come Logan Sargeant e Oscar Piastri, entrambi piloti emergenti della Formula 1. Ha deciso di smettere con le gare su pista nel 2021, ovvero l’anno in cui il padre ha preso definitivamente il posto di Jean Todt come presidente della Fia. Da allora accompagnava spesso il padre in eventi nazionali e internazionali, rimanendo sempre al suo fianco. Inoltre, era ormai una presenza fissa alle gare di Formula 1 ed era facile notarlo nel paddock.