Per quanto sia trattato come un argomento tabù o un segreto imperdonabile, la tendenza ad avere un figlio preferito esiste e non può essere considerata una colpa. A confermarlo arriva la scienza che, impegnata da anni a studiare le dinamiche di un fenomeno così controverso, ha dimostrato come sia molto più diffuso di quanto si pensi. Ma ha anche fornito soluzioni ai genitori, affinché non si inneschino rivalità pericolose o si influenzi negativamente il percorso di crescita dei bambini.

Un’abitudine diffusa ma poco confessata

Indipendentemente dai motivi che spingono ad assumere quest’atteggiamento, la ricerca ha messo madri e padri davanti alla realtà: nel Regno Unito sono più del 74 per cento le mamme che manifestano delle preferenze e poco meno, circa il 70 per cento, i papà che si ritrovano nelle stesse condizioni. «Sono parecchi i soggetti che percepiscono di avere un figlio prediletto», ha spiegato alla BBC Jessica Griffin, professoressa di psichiatria e pediatria alla University of Massachusetts Medical School, «I dati che abbiamo raccolto evidenziano come le madri in particolare tendano a manifestare un certo favoritismo nei confronti dei bambini che hanno valori simili ai loro o che sembrano pensare, sin da piccoli, più alla famiglia che alla carriera o alle ambizioni». Eppure, nonostante questi numeri, la questione rimane decisamente off-limits. In un altro studio, infatti, del parterre che si è sottoposto alle domande degli specialisti, soltanto un risicato 10 per cento ha ammesso ad alta voce di avere un figlio prediletto.

Il più piccolo della famiglia tende a essere il figlio prediletto

Ogni caso, ovviamente, è a sé stante ma, in genere, la predilezione tende a proiettarsi sul più piccolo della famiglia. Secondo il report di YouGov, infatti, l’ordine di nascita e l’impatto emotivo associato alle singole esperienze influiscono molto su queste dinamiche: il 62 per cento degli intervistati con due figli ha dichiarato di avere un occhio di riguardo per il più giovane. Mentre, per gli individui con tre o più bambini, l’ultimo nato conquista un posto d’onore nel loro cuore. Solo un terzo sceglie il mediano e il 19 per cento il primogenito. «Man mano che fanno i conti con la genitorialità, sviluppano un’idea precisa di come educare e crescere i bimbi», ha sottolineato la psicologa clinica Vijayeti Sinh, «Ecco perché, con gli ultimi arrivati, tendono a stringere un rapporto diverso. Grazie al tempo e all’esperienza accumulata, si approcciano a lui con più sicurezza e meno incertezze. Lo vedono come un successo e questo li porta a guardarlo in modo diverso».

Il lato oscuro delle preferenze

Sentirsi a disagio con queste preferenze è normale. Soprattutto se si pensa al potenziale impatto sull’autostima dei figli esclusi dal trattamento privilegiato. Non una paura infondata. «Non è raro che chi cresce in ambienti dove avverte concretamente una disparità abbia qualche difficoltà nell’accettarsi», ha aggiunto Sinh, «Capita di sentirsi meno amati o di pensare di essere privi di quelle qualità che servono per farsi apprezzare dagli altri. Vedersi come la pecora nera può portare ad accumulare paure e insicurezze, con conseguenze più o meno evidenti sulla vita sociale».

Tra preoccupazioni infondate e ottime capacità dissimulatorie

Altrettanto spesso, però, i turbamenti dei genitori sono eccessivi. Numerosi sono stati, infatti, gli esperimenti che hanno attestato come, a meno che non sia palese, i bimbi non hanno alcuna contezza del favoritismo: «Quando madri e padri sono cauti e non dimostrano amore e affetto a senso unico, è chiaro che la loro parzialità non venga notata e non faccia danni». E anche le statistiche hanno corroborato questa tesi: in alcuni sondaggi quattro candidati su cinque hanno descritto il fratello o la sorella come il preferito senza pensarci troppo e, in altri, più del 60 per cento dei piccoli candidati non è riuscito a indovinare la risposta corretta. È possibile che gli adulti riescano a celare tutto alla perfezione o, semplicemente, non siamo così in grado di accertare chi sia il figlio prediletto. «Non è automatico capirlo. Molti pensano che la preferenza ricada sul primogenito o su quello che studia e obbedisce senza dare problemi», ha ribadito Griffin. «Invece, la realtà può dimostrare esattamente il contrario. Perché la predilezione potrebbe riguardare quello che ha un carattere più simile o quello che sembra fare i conti con un bagaglio emotivo più complicato».

L’aiuto degli specialisti

Come affrontare, dunque, il problema senza rovinare l’armonia familiare e mettere a rischio la salute mentale dei piccoli? Rivolgersi a un esperto per capire come muoversi potrebbe essere la soluzione ideale. Un pediatra o uno psicologo, infatti, possono suggerire metodi e tattiche per distribuire cura e attenzione a tutti, pur avendo una preferenza. «Capitano giorni in cui un genitore vuole stare vicino a un bambino piuttosto che a un altro, per un infinito numero di ragioni», ha concluso Griffin. «Tutto nella norma. L’importante è ricordare di non lasciarsi coinvolgere da questa sensazione al punto da trascurare e smettere di considerare gli altri».