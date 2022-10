Figlio di un governatore russo arrestato a Malpensa su richiesta degli Usa

Artiom Uss, figlio del governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, Aleksander Uss, è stato arrestato lunedì scorso a Malpensa. Lo ha comunicato l’ambasciata russa in Italia: il figlio dell’alto funzionario è implicato in un caso di vendite illegali di tecnologie americane a compagnie di armamenti in Russia. L’arresto sarebbe stato completato su richiesta degli Stati Uniti e Uss adesso sembra essere stato rinchiuso nel carcere di Busto Arsizio, il più vicino a Malpensa. L’uomo pare non fosse a conoscenza delle accuse al momento dell’arresto e si stava dirigendo per motivi d’affari in Turchia, a Istanbul.

L’ambasciata russa: «Contatto costante»

L’ambasciata della Russia in Italia ha confermato la notizia con un post su Facebook. Gli ambasciatori spiegano che il 17 ottobre «su richiesta della parte americana, è stato arrestato il cittadino della Federazione Russa Artem Uss. Entro 45 giorni gli Stati Uniti sono tenuti a fornire alla giustizia italiana il fascicolo con la formulazione del capo di imputazione, che deve essere esaminato entro 6 mesi. Il cittadino russo non ha espresso lamentele sulle condizioni di detenzione. Il Consolato Generale della Federazione Russa a Milano ha già tenuto due incontri con Artem Uss, mantiene un costante contatto con il suo avvocato italiano e intende continuare a seguire da vicino questa situazione».

Domani l’audizione per l’estradizione

Pare che la Corte d’Appello di Milano abbia già convalidato l’arresto e fissato per domani l’audizione di Uss. Di fronte al giudice della quinta penale d’appello, Roberto Peroni Ranchet, all’uomo verrà chiesto se vuole dare o meno il consenso all’estradizione. Se dovesse dire no, ci vorranno settimane prima della conclusione del procedimento e nel frattempo la difesa potrà richiedere i domiciliari. Già domenica sorsa da Washington erano partite accuse verso almeno 12 persone di aver venduto le tecnologie americane a Mosca, che le avrebbe usate per l’invasione in Ucraina.

Uss accusato con altri 4 russi e 2 venezuelani

Insieme ad Artiom Uss ad essere accusati ci sono 4 russi e 2 broker petroliferi venezuelani. Secondo gli Stati Uniti avrebbero comprato componenti elettronici per rivenderli ai russi, da far equipaggiare su aerei, radar e missili. Il sospetto delle autorità americane è che la stessa rete di acquisto e rivendita venga usata per trasferire petrolio in Russia e Cina dal Venezuela. Si parlerebbe di centinaia di milioni di barili. Tra i sospettati, Yuri Urekhov è stato arrestato sempre lunedì in Germania. Per il governatore Uss l’arresto del figlio ha una «natura politica». Gli altri russi sono Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin e Sergey Tulyakov, mentre i due venezuelani Serrano Ponce e Juan Carlos Soto.