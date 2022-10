Modena, figlio dona fegato alla madre: «Un parto al contrario»

«L’intervento è terminato con successo ed entrambi i pazienti presentano ottime condizioni generali». Così si legge sulla pagina Facebook dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena in merito alla vicenda del figlio che dona il fegato alla madre in una complessa operazione di trapianto. L’intervento è il primo che utilizza i robot.

Modena, figlio dona fegato alla madre: prima operazione robotica

«L’approccio robotico permette infatti di migliorare ulteriormente la qualità di vita dei donatori, mantenendo gli stessi elevatissimi standard di sicurezza richiesti nella donazione da vivente. In particolare, grazie all’uso del robot, possiamo ricorrere a piccole incisioni cutanee rispettando l’integrità della parete addominale ed estraendo l’emifegato da una piccola incisione sovrapubica come nel parto cesareo. Così facendo, minimizziamo l’impatto chirurgico ed estetico dell’intervento, consentendo al donatore un’immediata ripresa funzionale globale, assenza di dolore chirurgico e dimissione precoce per un re-inserimento rapido nella propria attività socio-lavorativa. Il donatore viene successivamente seguito a livello ambulatoriale» spiega Fabrizio Di Benedetto, Direttore della Chirurgia Oncologica, Epatobiliopancreatica e Trapianti di Fegato dell’ospedale e Professore Ordinario all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Infatti, si tratta del primo trapianto di emifegato da donatore vivente con una tecnica robotica in Emilia-Romagna. Il figlio 38enne sapeva che la madre aveva una grave patologia epatica e ha scelto di donare parte del fegato per salvarle la vita.

Il trapianto nel 45° Congresso Nazionale della Società Italiana dei Trapianti d’Organo e di Tessuti

«E in fondo, questo assomiglia proprio a un parto al contrario: quello di un figlio che rimette al mondo sua madre. (…) Questo a riprova che la donazione da vivente è un’opzione sicura per chi dona ed estremamente efficace per chi riceve l’organo». Così spiega la vicenda il Centro Trapianti Nazionale al 45° Congresso Nazionale della Società Italiana dei Trapianti d’Organo e di Tessutia Trieste.

Il donatore è tornato a casa dopo due giorni, mentre la madre è rimasta in osservazione per sei giorni prima di tornare alla vita di tutti i giorni.