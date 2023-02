Il figlio di Pirlo aggredito a Torino: «Calci, sputi e sassi contro l’auto»

Nicolò Pirlo, figlio 19enne del noto calciatore e allenatore della Juventus e della Nazionale Italiana Andrea Pirlo, è stato aggredito ieri sera in pieno centro a Torino. Ad annunciarlo la vittima dell’aggressione dal proprio profilo Instagram.

Figlio di Pirlo aggredito a Torino

Nicolo Pirlo ha denunciato l’accaduto attraverso una storia. Nel video si vede chiaramente che il giovane si trovava all’interno della propria auto con un amico quando quattro ragazzi, tutti con indosso un giubbotto nero e cappuccio, dal marciapiede hanno iniziato a lanciare dei sassi e a sputare in direzione della sua macchina.

«Ero in coda in macchina con un amico – ha dichiarato Nicolò a Fanpage.it – e un gruppo di ragazzi ha provato ad aprire la portiera. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dalla vettura per fortuna». Poco prima della realizzazione di questo video, il ragazzo e i suoi amici erano stati già attaccati, ma il non essere scesi dal veicolo ha forse evitato un’aggressione ben peggiore. Non si sa se questo filmato potrà essere utile alle indagini, dato che i volti degli aggressori non sono ben riconoscibili.

Chi è Nicolò Pirlo: lavoro e beneficenza

Dopo aver seguito le orme del padre per un po’, Nicolò Pirlo ora gioca a calcio solo a livello amatoriale. Il 19enne è invece impegnato come imprenditore, più precisamente nel campo della moda. Suo è un marchio d’abbigliamento che unisce proprio calcio e fashion. Il giovane Pirlo ha dichiarato che «il brand reinterpreterà il mondo del calcio in chiave streetware». E ancora: «Sto cercando di dare inizio al mio sogno unendo la moda al calcio. Le maglie delle varie squadre non devono rimanere rinchiuse negli stadi, devono vivere nelle strade, indossate tutti i giorni. Sto studiando la storia e le collaborazioni passate, creando i primi modelli e dando vita alla mia squadra».

Insieme ad altri influencer e vip, Pirlo Junior fa anche parte della New Dreams, una squadra di calcio che gioca con l’obiettivo di raccogliere sovvenzioni per la Fondazione Marco Simoncelli dedicata all’ex pilota motociclistico italiano. Le casacche indossate dai calciatori sono periodicamente messe all’asta online e gli incassi finanziano la Fondazione.