Giorgio e Antonio, chi sono i figli di Romano Prodi e Flavia Franzoni

In una vecchia intervista uscita nel 2007, la compianta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi scomparsa ieri, aveva candidamente dichiarato: «Sì, mi sarebbe piaciuto avere una bimba». E invece dalla coppia, rimasta sposata per oltre 50 anni (erano convolati a nozze nel lontano 1969) sarebbero nati due figli maschi, Giorgio e Antonio. Entrambi i figli della coppia avrebbero seguito le orme del padre e della madre (che ha per tanti anni ha insegnato Metodi e tecniche del servizio sociale a Scienze politiche all’Alma Mater, dove sarebbe rimasta per 20 anni). Vediamo dunque chi sono i figli dei due più nel dettaglio.

Chi è Giorgio Prodi, il figlio primogenito di Romano Prodi e Flavia Franzoni

Il primo figlio della coppia è nato nel 1971 e ha deciso di seguire in qualche modo il percorso dei genitori, diventando docente di Economia Industriale e Applicata. Nel suo ricco curriculum il primogenito di Prodi e Franzoni include anche un ingaggio in veste di professore associato del Dipartimento di Economia e Management presso l’Università di Ferrara. L’uomo è felicemente sposato con Veronica Fornasari, da cui ha avuto tre figli, ovvero Chiara, Davide e Giacomo.

Chi è il secondo figlio di Prodi e Franzoni, Antonio

Antonio Prodi ha deciso, proprio come il padre, la madre e il fratello, di inseguire la carriera accademica, con ottimi risultati. Nato tre anni dopo il fratello, nel 1974, ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche e si è successivamente specializzato in scienze biomolecolari. Il secondo figlio di Prodi è a sua volta docente universitario: oggi infatti lavora all’università di Bologna. Per quanto riguarda la sua vita privata è sposato con Elisabetta Bernardini (dal 20022), una donna di un paio di anni più giovane di lui. I due si sono conosciuti in Chiesa, quando entrambi militavano in Azione Cattolica. Dal loro rapporto sono nati tre figli, Benedetta, Maddalena e Tommaso.